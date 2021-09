Premiér Andrej Babiš (ANO) vsadí v závěru kampaně na výraznou protiimigrační rétoriku. Dnes odletěl do Maďarska na setkání s premiérem Viktorem Orbánem, o kterém dlouhodobě mluví jako o svém dobrém příteli. Ten za ním naopak přiletí příští středu 29. září.

Babiš zapojí Orbána do kampaně. Přiveze ho na mítink do Ústí, obědvat budou na Větruši

Babiš ho vezme na projížďku Ústeckým krajem, kde kandiduje na prvním místě kandidátky hnutí ANO. Využijte jej ve své předvolební kampani.

„Nejprve pojedeme do Kramářovy vily (rezidence předsedy vlády v Praze, pozn. red.), pak do Aera Vodochody. Posléze se přesuneme do