„Lidská práva nejsou na prodej.“ Co je strategie Global Gateway, kterou chce EU konkurovat Číně

Investice skrz Global Gateway, Globální bránu, mají mířit do Indo-Pacifiku, Latinské Ameriky i do Afriky, kde už jsou v plném proudu ambice čínského Pásu a stezky. „Nedává smysl, aby Evropa stavěla perfektní silnici mezi Čínou vlastněným měděným dolem a Čínou vlastněným přístavem,“ prohlásila před pár dny Ursula von der Leyenová. Co tedy podle EU smysl dává? Dokáže nabídnout lákavější alternativu, než jsou čínské peníze?