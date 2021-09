Ministerstvo pro místní rozvoj poslalo do Bruselu informace, jak jednotlivé úřady plní doporučení Evropské komise z auditní zprávy, podle které je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů. Termín mělo právě jen do dneška. Komise už varovala před zmrazením všech strukturálních dotací pro Česko.

Česko poslalo do Bruselu odpověď, jak se zlepšila kontrola střetu zájmů při rozdělování dotací. Na poslední chvíli

Resort Kláry Dostálové (za ANO), který s Evropskou komisí o auditu komunikuje, původně podle informací serveru iRozhlas.cz požádal o odklad termínu, do kterého měl požadované informace do Bruselu poslat. Komise žádosti nevyhověla, a Česko tak mělo čas do středy.

„Národní orgán pro koordinaci odeslal dnes prostřednictvím Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu z ministerstva pro místní rozvoj odpověď Evropské komisi na její dopis týkající se auditu v oblasti střetu zájmů. ČR tak poskytla v termínu aktuální informace, které Evropská komise požadovala,“ potvrdil Deníku N odeslání dopisu mluvčí MMR Vilém Frček.

Jedním ze sdělení je podle něj to, že ministerstvo průmyslu a obchodu