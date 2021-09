Nic se nezměnilo, protože čeští politici ignorují realitu

Během jarní epidemie loňského roku se zdálo, že až vše opadne, svět se změní a ani Česká republika se již nikdy nevrátí do starých kolejí. Jaro letošního roku jako by tento předpoklad naplnilo. Strana Andreje Babiše poprvé za dlouhá léta spadla z prvního místa kamsi ke 20 % a ve vzduchu zajiskřila naděje, že prožíváme poslední rok s oligarchou ve vedení země.

Léto nás vyvedlo z omylu. Svět se skutečně mění, ale Česko hybernuje. Pokud srovnáme volební modely různých agentur z loňského a letošního září, jsou na tom opoziční strany sdružené ve dvou koalicích dokonce hůře než před rokem. Loni v srpnu se Piráti sami blížili podle Kantaru k 20 % a ODS měla 15 %. Prostý součet preferencí stran sdružených v dnešních koalicích by jim zajistil bezpečnou většinu ve Sněmovně. Co by za to dnes dali.

Babiš se z jarního propadu vrátil ke svým třiceti procentům a ostatní mu tak jako vždy bezzubě štěkají okolo kotníků. Nesměle po něm hází bez ladu a skladu výčitky a prohřešky, přičemž premiér se obvykle ani nenamáhá reagovat. Ostatně místo soustředěné palby na slabá místa vidíme spíše náhodné výstřely. Ve výsledku sledujeme předvolební kampaň, která nemá žádné podstatné téma.

Situace je dokonce natolik absurdní, že je to premiér, a nikoli opozice, kdo