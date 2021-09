Notes: Češi nevědí, co se děje s jejich prezidentem. Zůstává v nemocnici, neví se proč

Hlavní dnešní zprávou je něco, co se nestalo: prezident Miloš Zeman dnes nebyl propuštěný z nemocnice, jak bylo původně v plánu, a kolegyně Bára Janáková zjistila proč: Vyšetření nedopadla, jak lékaři očekávali. To je maximum informací, které jsou k tomu lidé ze Zemanova okolí ochotni prozradit, a Česko tak nechávají nadále v nejistotě o tom, jak to s hlavou státu nyní skutečně je. Oficiální vyjádření o rekondičním pobytu nepůsobí v kontextu nových událostí úplně věrohodně a národ tak musí číst mezi řádky a odezírat z vývoje.

Prezident ale zjevně v nemocnici nemá nouzi o pozornost blízkých, už jej navštívil kněz, tedy kardinál Duka, i rodina, když za ním přišly první dáma s dcerou. Přejeme mu brzké uzdravení a zotavení!

Do té doby si ještě připomeňme vynikající text Honzy Tvrdoně a Kirilla Ščeblykina o tom, jakou roli může Miloš Zeman sehrát v povolebních jednáních. Do jmenování nové vlády totiž může vstoupit jako klíčový hráč, což rád dělává, aby ukázal svoji politickou moc. Zejména v napínání ústavy je nepřemožitelný, a pokud bude po návratu z nemocnice v původní fyzické síle, mají se ještě čeští politici na co těšit.

Málokde se o sexu mluví tak vulgárně jako v církvi, řekla novinářka Radia Proglas Hana Svanovská Renatě Kalenské, které poskytla fascinující rozhovor věřící katoličky, jež nesouhlasí s postojem vedení KDU-ČSL k lidským právům. „Vadí mi, že jiná sexuální orientace – ale tohle pojmenování mě značně irituje a používala bych raději sousloví jiná vztahová orientace – se stává nástrojem pro to, abychom jí verbálně mlátili druhé lidi. Přičemž u toho směšujeme strašně moc věcí a vypadává z toho vztahovost a jakékoli zralé emoce.“

Jak to dopadne v zemi, kde lidská práva neplatí stejně pro všechny lidi, je dobře vidět v sousedním Polsku. To se nyní také dostává do velkých problémů kvůli dolu Turów s Evropskou unií a Česko je v tomto sporu nečekaně důležitým hráčem, vysvětluje naše unijní expertka Markéta Boubínová. „Soudní dvůr EU včera uložil Polsku pokutu za neuzavření hnědouhelného dolu Turów. Polská vláda má platit Evropské komisi denně 500 tisíc eur, což je necelých 13 milionů korun.“

Sportovní reportér David Janeczek popisuje příběh dvou českých horolezců Petra Macka a Jakuba Vlčka, kteří v září vylezli na pákistánskou horu Rakapoši, ale už nezvládli sestup dolů a čeká je zaplacení půl milionu korun. Do doby, než seženou peníze, je z Pákistánu nepustí. David se proto rozhodl pohovořit s elitním českým horolezcem Radoslavem Grohem, aby vysvětlil dalším, jak se do podobné situace nedostat a na co si dát pozor.

Podivná kauza s penězi od Mezinárodního měnového fondu se odehrává v Číně a naše asijská zpravodajka Magdalena Slezáková se tomu s expertizou a literárním talentem sobě vlastním podívala na zoubek (za tohle jazykové klišé se mi zasměje, uvidíte). Nezávislá vyšetřovací zpráva objednaná Světovou bankou zjistila, že její ředitelka Kristalina Georgievová zmanipulovala mezinárodní rating Číny tak, aby země poskočila o sedm míst výš a dostala tak peníze od MMF.

A k poslechu si nenechte ujít dnešní díl podcastyho, jak Studiu N říká jeho zakladatel Filip Titlbach. Blíží se odchod významné světové vůdkyně Angely Merkelové a šestnáct let jejího vedení Německa i Evropy přibližuje zahraniční zpravodaj Deníku N v Berlíně Pavel Polák. „Angele Merkelové prorokovali její kritici rychlý konec. Jenže po prvním volebním období následovalo druhé, pak třetí a nakonec čtvrté. Během jejích 16 let v úřadě se například vystřídalo sedm českých premiérů.“

– Data z českých nemocnic prokázala souvislost mezi obezitou a nejtěžšími průběhy covidu.

– Sestavení vlády bude problém

– Maláčová: Ministryně financí neumí vybrat peníze

– viceguvernér ČNB: My jsme měli céčka. Mladí mají bitcoin

– Komentář: Český kůň na šachovnici Bruselu

– Jak rozhněvaný muž objevil lásku pod kapotou

