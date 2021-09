Jaký byl svět v roce nástupu Merkelové? K nepoznání. Nebyl Facebook ani YouTube

My Češi najdeme analogie snad na všechno v Divadle Járy Cimrmana. To v jedné z přednášek přibližuje velmi dlouhou dobu, po kterou vládl císař František Josef I. (1848–1916), na příkladu prvňáčka, který v září revolučního roku vidí ve třídě nad katedrou obraz nového panovníka; o 20 let později ho tam uvidí jeho syn, o dalších 20 let později jeho vnuk, a po dalších 20 letech dokonce i jeho pravnuk.

Kancléřka Merkelová se mocnáři rovnat nemůže, ale i my si můžeme zkusit udělat představu, co jejích dlouhých 16 let v čele německé vlády obsáhlo: prvovoliči těchto voleb do Bundestagu nepamatují jiného šéfa německé vlády. Ano, narodili se ještě před kancléřčiným nástupem, ale byli batolata, můžeme si to tedy dovolit konstatovat.

Anebo jinak, stručně: stačí říct, že svět v roce 2005 byl jiný než dnes, protože jsme prostě neměli Facebook ani YouTube.

22. listopad 2005

Den, kdy se Angela Merkelová poprvé ujala úřadu německé kancléřky. Jako první žena v historii. Co dalšího bylo tehdy jinak?

V angličtině se