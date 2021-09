Historický přehled: Jak se Angela Merkelová vyrovná poválečným velikánům?

Se kterými nejvýznamnějšími světovými státníky několika dekád, o nichž se píše v učebnicích, je srovnáváno 16 let vlády Angely Merkelové? A co s nimi má končící kancléřka společného? Připravili jsme historický přehled vlivných světových politiků z demokratických režimů po druhé světové válce.

Stojí v čele Německa od roku 2005, kdy Českou republiku vedli premiér Jiří Paroubek a prezident Václav Klaus. Tehdy a v následujících letech vyhrála celkem čtvery parlamentní volby v řadě a v závislosti na tom, jak dlouho potrvá povolební vyjednávání o nové vládě, se může stát nejdéle sloužící osobou v pozici německého kancléře v historii.

Dosavadní rekord v délce vedení německé spolkové vlády drží Helmut Kohl – 16 let a 27 dní. (Před ním za německého císařství byl 19 let kancléřem Otto von Bismarck, 1871–1890). Aby Merkelová vládla déle než Kohl, musel by ji novým Bundestagem zvolený kancléř nebo kancléřka nahradit nejdříve 20. prosince).

Angela Merkelová vedla českého západního souseda v časech lepších i horších. Jako kancléřka řešila světovou finanční krizi z roku 2008 a s ní následně spojené problémy eurozóny (a především Řecka, kde se proto těšila pramalé oblibě). V roce 2014 slavila vítězství Německa ve finále mistrovství světa ve fotbale, ale o rok později v létě už ji trápily dopady migrační vlny z Blízkého východu.

Po posledních vítězných volbách v roce 2017 složila velkou vládní koalici se sociálními demokraty (ač její předchůdce Gerdard Schröder předvídal, že se nic takového nikdy nestane), kteří dnes touží uskupení Merkelové (CDU/CSU) odstavit od moci a kteří během léta zaznamenali takový obrat, že k výhře ve volbách mají poměrně dobře nakročeno.

Merkelová koncem roku 2018 předala vedení strany (nejprve Annegret Kramp-Karrenbauerové, kterou letos v lednu nahradil Armin Laschet) a připravovala zemi na úplné předání moci. Její poslední mandát však nebyl ve znamení hladkého střídání stráží, nýbrž se do něj citelně promítla pandemie covidu-19.

Po letošních volbách vrcholnou německou politiku ale opustí definitivně. Ačkoliv zatím není zřejmé, kdo ji v kancléřském paláci zvaném „Pračka“ na břehu řeky Sprévy nahradí, už dnes se mluví o tom, že Merkelová bude patřit mezi ty nejvýznamnější poválečné státníky, o nichž se budoucí generace dočtou v učebnicích.

Připravili jsme proto historický přehled největších a nejvlivnějších světových politiků demokratického světa po druhé světové válce, kteří se, podobně jako Merkelová,