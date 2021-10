„Takhle skákej v posteli, ne na fotbale.“ Roztleskávačky v Česku čelí sexuálnímu obtěžování

Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Roztleskávačky jsou se sportem neodmyslitelně spojené hlavně v zámoří, vlastní týmy ale mají i některé zdejší profesionální kluby, hlavně hokejové a fotbalové. Tyto dívky a ženy jsou však v Česku vystaveny častým sexuálně motivovaným narážkám a návrhům. „Sahají na nás jak na rohlíky v obchodě a zvou nás do postele,“ říká jedna z nich. Deník N popsal zkušenosti roztleskávaček z celé republiky.

Zápas HC Olomouc na domácím ledě divákům zpestřují roztleskávačky, které svým vystoupením podporují domácí tým. „Tady to je jak ve strip klubu, tuhle bych i bral,“ komentuje nahlas představení jeden z fanoušků.

Taková reakce není ojedinělá a netýká se to jen Olomouce. Deník N hovořil s řadou roztleskávaček z celé republiky a z jejich zkušeností vyplývá, že urážkám či sexuálně motivovaným projevům čelí běžně.

Potvrzuje to i Simona, která se svým týmem podporovala liberecké Bílé tygry – tedy do sezony 2019/20, od té doby už roztleskávačky na jejich zápasech kvůli pandemii nevystupují. Podle ní zaznívají nejčastěji narážky týkající se vzhledu dívek, nebo přímo invektivy. „Často ještě slýcháme, že jsme děvky hokejistů, když pro ně tancujeme. Přitom půlku týmu ani osobně neznáme.“

Roztleskávání se Simona věnuje pět let a baví ji to hlavně kvůli atmosféře i tomu, že může být při vystoupení středem pozornosti. Zároveň ale uznává, že to má negativní stránku. „Můj nejhorší zážitek byl, když mi