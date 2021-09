Co chystají Spolu a Piráti a STAN pro rodiny s dětmi, seniory nebo životní prostředí? Deník N popsal několik běžných životních situací a v programech hledal, jak by je obě koalice chtěly řešit.

Vybrali jsme osm běžných životních situací. Co vám jako řešení nabízejí dvě opoziční koalice

Jsem mladý člověk, který chce založit rodinu a potřebuje sehnat vlastní bydlení

Spolu

Spolu ve svém programu akcentuje nutnost rozšíření nabídky nových bytů na trhu a urychlení výstavby nových domů.

Volební koalice ODS, TOP 09 a Lidovců zmiňuje také například zvýhodněné hypotéky na první bydlení, u kterých by se stát podílel na garanci. Ta by měla být vyšší v případě, že by žadatelé měli děti. Strany rovněž slibují „nové standardy pro dostupné startovací a sociální bydlení“.

Spolu v programu uvádí i nižší sazbu daně z přidané hodnoty na náklady spojené s rekonstrukcí, klesnout by měla z patnácti na deset procent DPH.

Dalším z kroků, kterými by koalice ráda řešila bytovou krizi, je vytvoření mapy pro výpočet