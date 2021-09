Závěť pomáhá: stále více Čechů sepisuje poslední vůli, někteří i po smrti konají dobré skutky

Koalice za snadné dárcovství při této příležitosti vyhlásila až do 12. října Měsíc dobročinné závěti. V tomto období dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti. Jejím prostřednictvím tak lze konat dobré skutky za života i po něm.

Čerstvou zkušenost s tím má i Nadace Divoké husy, která finančně podporuje především projekty z oblasti sociální, zdravotní, charitativní a humanitární. Překvapení z takového obdarování pro ni přišlo bez předchozího upozornění, když se na zástupce nadace obrátil notář s informací, že byla obmyšlena v dědictví.

„Dědictví pro nás bylo velkým překvapením“ říká předseda správní rady Nadace Divoké husy Karel Janoušek. „Dárce pan Zdeněk Špaček nadaci nikdy před tím nekontaktoval. Až u notáře, který vyřizoval pozůstalost, jsme se dozvěděli, že se rozhodl nemovitý majetek, který spravovali s manželkou, Dagmar Fendrichovou, rozdat na dobročinné účely. Šlo o rodinný dům ve Znojmě, v historické části města zvané Napajedla.“

Proč ho oslovila právě Nadace Divoké husy?

„Domníváme se, že nás znal z rozhlasových bohoslužeb na stanici Vltava.“ Zamýšlí se Karel Janoušek a dodává, že „Nadace Divoké husy vyhlašuje v Českém rozhlase pravidelně, po každé nedělní bohoslužbě, dobročinnou sbírku. Je pravděpodobné, že jako věřící člověk pan Špaček rozhlasové bohoslužby poslouchal a naše výzvy ho zaujaly. Vážíme si jeho velkorysosti a svou vděčnost mu projevujeme i péčí o věci poslední. Nechali jsme za pana Špačka a jeho ženu sloužit zádušní mše a také pečujeme o jejich hroby.“

Jak nadace naloží se získaným majetkem?

„S ohledem na značnou vzdálenost a na stav domu, který vyžaduje poměrně velké investice, jsme se rozhodli dům a přilehlé pozemky prodat. Utržené peníze se staly součástí naší nadační jistiny a budeme usilovat o jejich optimální zhodnocení. Získané peníze půjdou do znojemského regionu, věnujeme je na podporu projektů z oblasti sociální, zdravotní a charitativní.“

Slova Karla Janouška doplňuje člen správní rady nadace Pavel Bratinka: „Člověk si odnese z našeho světa pouze to, co během života rozdal. I malá částka odkázaná ve prospěch dobročinnosti dokáže velké věci! Podpora bude zaměřena naším obvyklým směrem na děti, seniory a hendikepované osoby.“ Ředitelka Nadace Divoké husy Tereza Kopecká doplňuje, že „letos půjde do znojemského okresu 100 000 Kč a po vyhodnocení zkušeností hodláme v této nové ‚tradici‘ pokračovat i v příštích letech.“

Stále více Čechů sepisuje poslední vůli, jen za první půl rok tohoto roku bylo sepsáno 13,5 tisíce závětí. Někteří zůstavitelé určitě využili možnosti konat dobré skutky i po smrti, stejně jako pan Zdeněk Špaček.