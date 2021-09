Láva ukrajuje krajinu a zapaluje domy. Exploze na Kanárských ostrovech

Je neděle odpoledne, zvoní mi mobil, mí španělští přátelé mě urgují jako o život. Zapínám televizi a dívám se na výbuch sopky Cumbre Vieja v přímém přenosu. Z vulkánu na ostrově La Palma v přírodním parku Cumbre Vieja stoupá ze stejnojmenné sopky sloupec hustého tmavého dýmu.

Vulkán začíná chrlit lávu, do ruda zbarvené žhavé kamení a popel vyletují vysoko do vzduchu, nejprve ze dvou, tří puklin. Během dne se sopka otevře na více místech a do dnešního dopoledne už