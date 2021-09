Jsme proti, ale jde o podružnost, říkají zástupci KDU-ČSL o manželství stejnopohlavních párů. Kauzu Jurečkových výroků považují za uzavřenou

Část členů poslaneckého klubu a předsednictva KDU-ČSL nepovažuje téma možného manželství stejnopohlavních párů za tak zásadní, aby v případné vládní koalici způsobilo potíže. Počítají prý s volným hlasováním poslanců. Vyplývá to z ankety, kterou Deník N mezi politiky provedl. Odpovědělo jich 11, jeden se nevyjádřil.

Předseda lidovců Marian Jurečka v pátečním předvolebním rozhovoru Studia N řekl, že pokud bude KDU-ČSL jednat o sestavení vlády, bude strana požadovat, aby kabinet nenavrhoval a neprosazoval manželství pro stejnopohlavní páry. „Já si neumím představit, že by KDU-ČSL byla ve vládě a ta vládní koaliční většina něco takového prohlasovala. V takový okamžik by tato vládní koalice skončila,“ řekl Jurečka. Byl i proti volnému hlasování poslanců koaličních stran.

Nad Jurečkovým vyjádřením se pozastavili zástupci STAN a Pirátů. A ohradili se vůči němu i šéfové zbylých stran koalice Spolu, kteří uvedli, že počítají s volným hlasováním.

Předseda lidovců později své výroky mírnil. „Někdy se během rozhovoru nepodaří všechno dobře vysvětlit a to moje včerejší vyjádření patří mezi ně. V otázce manželství pro všechny platí již v minulosti deklarované, co jsme za SPOLU řekli, a to že bude každý poslanec hlasovat podle svého uvážení,“ napsal v sobotu na Twitteru.

Manželství pro všechny?

Většina oslovených poslanců KDU-ČSL má ohledně manželství stejnopohlavních párů jasno – jsou jednoznačně proti.

Jako například místopředseda strany Ondřej Benešík. Pro něj je nepřijatelné, aby KDU-ČSL byla ve vládě, která by takovou změnu aktivně podporovala. „Souhlasím s panem Jurečkou. Je to pro nás tabu,“ sdělil Deníku N. Podle Benešíka je chování lidovců v souvislosti s tímto tématem dlouhodobě předvídatelné a čitelné. Zároveň si myslí, že jde