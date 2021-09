Jurečka: Vicepremiér Okamura oznamuje czexit, ministr zahraničí Filip vystoupení z NATO. To reálně hrozí

Tradiční úvodní otázka – budou se podle vás říjnové volby něčím lišit od všech předcházejících?

Budou asi velmi těsné. A na výsledky budeme hledět s velkým napětím. Možná i do počítání posledního okrsku. Protože ty tři strany, které oscilují kolem pěti procent (KSČM, ČSSD a Přísaha, pozn. red.), mohou výrazným způsobem promluvit do uspořádání z hlediska počtu mandátů a rozložení sil Poslanecké sněmovny.

Myslíte si, že ještě pořád máte šanci splnit svůj deklarovaný cíl a volby vyhrát?

Ano. Roste nám voličská podpora. Vidíme to v průzkumech. Proto se snažíme třicet procent nerozhodnutých voličů, kteří se rozhodují opravdu v posledních dnech nebo i hodinách, přesvědčit, že má smysl volit naši koalici. Že to je koalice pozitivní změny.

Nicméně nerozhodnutí voliči jsou asi už z definice lidé, jejichž přízeň může ovlivnit i dost nečekaná bizarní záležitost. Minule to třeba byla kauza lithium. Nepředstavují pro tradiční stranu, která sází na program a dlouhodobou práci, nerozhodnutí voliči spíše riziko než potenciál?

Spíše je to pro nás výzva a příležitost. A já věřím, že mezi těmito voliči je mnoho lidí, kteří opravdu přemýšlejí racionálně. Když mluvím s občany, ukazuji jim to na dvou příkladech. Já jim říkám: „Vy chcete vládu, ve které bude ministr vnitra Tomio Okamura? Vy chcete vládu, ve které bude ministr zahraničí Vojtěch Filip?“ A mnoho lidí se zarazí a řeknou: „To by bylo naprosto šílené.“

A když mluvím se staršími lidmi, kteří argumentují, že chtějí volit Andreje Babiše kvůli důchodům, zastavím se a říkám: „Prosím vás pěkně, pro co jste v životě nejvíc obětovali? Finančně, zdravotně, časově? Pro vaše děti. A přemýšleli jste, jestli politika, kterou Andrej Babiš dělá z hlediska roztáčení obrovského zadlužení, je dobrá pro vaše děti?“

A teď vidíte, jak ten člověk stojí, hledí a přemýšlí. A já doufám, že dokážeme lidi, kteří nejsou rozhodnutí, přesvědčit, že má smysl volit koalici změny.

Vy jste teď vsadili na velmi přímý způsob kampaně. Zvoníte u lidí doma. Jaká byla zatím nejpozitivnější reakce, kterou jste zažili?

Odlehčím to, asi nejpozitivnější reakce byla: „Pojďte na štamprlu, pojďte na kafe.“ Ta mě opravdu pobavila. Pro někoho je to velmi osobní způsob kampaně, ale my děláme úplně maximum, co je možné v rámci standardní inzerce, využívání sociálních sítí a podobně. A cítíme, že vážnost situace si zasluhuje ještě něco navíc.

Jaká byla zatím nejhorší reakce? Psa na vás nikdo nepustil?

Ne. Já musím říct, já jsem čekal, že odmítavé reakce budou třeba až vulgární. Ale nejvíc odmítavá reakce byla od paní, která otevřela dveře, podívala se na mě, řekla „s vámi mluvit nechci“ a zavřela. Nebylo to však řečeno hrubě.

Motivaci Babišových voličů nerozumím

Největších selhání se vláda dopustila při zvládání pandemie, tisíce lidí zemřely zbytečně. Jak je možné, že ani toto nezlomí kabinetu a jeho předsedovi politicky vaz?

Na to musí odpovědět především občané. Pokud se nepletu, jsme čtvrtá nejhorší země na světě z hlediska počtu mrtvých v rámci pandemie. A přesto dvacet sedm nebo kolik procent lidí říká, že tento chaos, tuto zlovůli, tuto nezodpovědnost chtějí znovu volit. Neumím odpovědět, jaká je motivace těch lidí, kteří třeba dost často přišli o někoho z rodiny. Já se přiznám, že tomu nerozumím, neumím to rozklíčovat. Nechápu to.

Nemohou mít lidé pocit, že ani opozice by si nevedla lépe? Nebyla chyba, že se opozice snažila vládě v nejhorších chvílích spíše ztrpčovat život než pomáhat?

Toto musím jednoznačně odmítnout, protože