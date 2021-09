Tři poučení ze slovenských voleb a co nám říkají o slovech Mariana Jurečky

Andrej Babiš není Robert Fico a česká politika nemá svého Igora Matoviče. Srovnávání dvou zemí s už dekádami odlišné politické historie je ošemetné. Přesto k němu vybízí to, že v Česku je podobně jako na Slovensku ochotná spojit se široká paleta stran rozdílného střihu, aby odstavily dlouho vládnoucího hegemona od moci.

V únoru 2020 zvítězilo ve volbách na Slovensku velice překvapivě uskupení Obyčejní Lidé pod vedením Igora Matoviče. To sestavilo vládu společně se stranami Svoboda a Solidarita, Jsme rodina a Za lidi a po dlouhých letech porazily Směr Roberta Fica. To, co následovalo (a ještě pořád následuje), může být poučením. Pro opoziční koalice i ANO.

1. Slova se mohou měnit, přesvědčení zůstávají



Slovenská politika má od nástupu nové vlády takový drobný rituál.