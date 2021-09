Doba americké kulturní hegemonie je u konce, být Neameričan začne být pro filmaře výhodou, míní Neill Blomkamp

Vaše sci-fi jsou buď dystopická, nebo se odehrávají ve variaci současnosti, i tehdy jsou ale poměrně negativní. Je namístě říct, že žánr rád využíváte ke společenskému komentáři a svět nevidíte zrovna růžově?

Myslím, že jsem velmi pesimistický. Nevím přesně proč, rozhodně to nepramení z mého rozhodnutí takovým být. Navíc se to stupňuje a stávám se čím dál pesimističtějším – vidím to na sobě, ale nemám to pod kontrolou. Vlastně bych se toho rád zbavil a unikl téhle náladě, ale problém je, že tomu, co v mých filmech je, opravdu věřím. A je těžké přestat dělat něco ve jménu větší zábavy, když to něco vám přijde jako „pravda“. Souvisí to s tím, že jsem příznivec pesimistické filozofie, Schopenhauer mi zkrátka dává smysl. A tenhle svět nestojí za moc, nehledě na to, jak moc optimistický chce člověk být. Takže věci, které jsem udělal od Chappie do současnosti, krátkometrážní produkce studia Oats, je vůbec to nejtemnější, co jsem zatím vytvořil.

V každém vašem filmu s výjimkou posledního najdeme kritiku společnosti. Považujete se za aktivistu? Chcete prostřednictvím filmů měnit svět k lepšímu?

Ne, nejsem aktivista a nejsem si jistý, jestli může jakýkoliv film změnit svět. Myslím, že si to my filmaři rádi namlouváme, protože jako všichni umělci v sobě nejspíš máme notný kus arogance a věříme, že „měnit svět“ je náš úkol a naše práce. Obávám se, že když filmař věří, že mění svět, klame sám sebe a nejspíš