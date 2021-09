Drahá víza, levné skříně i domy. Ženy statečné i zahalené, chlapci ode dneška v lavicích. Afghánistán žije, ale jde to ztuha

Z ulic Kábulu zmizely betonové zátarasy, které tu z bezpečnostních důvodů vystavěla zahraniční vojska, a nahradily je obrovské bleší trhy. Mezi lidmi je málo peněz, a tak si často věci vyměňují. Je ještě jeden důvod k blešímu boomu: řada Afghánců se snaží zemi opustit a zbavují se všeho, čeho se zbavit lze. Za „babku“. Nebo rozprodávají věci těch známých a příbuzných, kteří měli více štěstí než oni a jsou nyní za hranicemi.

Ceny potravin stoupají, ceny nábytku, ale i nemovitostí dramaticky klesají. Zdroj: Hamidullah_93, Twitter

Nakonec je v afghánských městech a obcích každým dnem početnější supina lidí, kteří nemají co jíst. A tak jdou prodat na ulici svou starou televizi, vysavač nebo divan.

„Chcete do zahraničí? Tak prosím, máme tady jen Pákistán.“ Tak odpovídají na četné dotazy zájemců o „turistiku“ afghánské cestovní kanceláře, které v rámci služeb zajišťují afghánským občanům i víza. Kromě pákistánských teď ale neumějí žádná jiná. Tedy – legálně.

As Foreign Embassies remain closed in Taliban-controlled Kabul, the black market business for visas has skyrocketed in the war-torn country. #Taliban #Afghanistan https://t.co/75FoiiPQSL

— India.com (@indiacom) September 16, 2021