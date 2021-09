Neběžce Neužila proměnil v Zátopka. Maratony lidem rozmlouvám, říká trenér

Mluvíme spolu dva dny po filmové premiéře. Jak jste ji prožíval?

Trochu schizofrenně, protože jsem sledoval dvě věci. Jednak příběh filmu, ale také Vaškův běžecký projev.

Do té doby jsem viděl jen syrové záběry a nedokončené scény, takže jsem měl trochu obavu, ale režisér David Ondříček odvedl skvělou práci. Ve finále jsem byl šťastný. Přijetí publika bylo také neuvěřitelné.

Potěšil mě i Vaškův výkon a to, jak byl uvěřitelný. Celou dobu jsem byl v napětí, jestli se neobjeví nějaká chyba, která by jeho výkon shodila, ale nic takového se nestalo.

Václav Neužil se přiznal, že před vaším prvním setkáním neuběhl více než kilometr. Nebál jste se, jestli to zvládne?

Rozhodně ano. Sám jsem tomu nevěřil. Když mi David Ondříček zavolal, že Zátopka má ztvárnit herec, pomyslel jsem si, že to není možné. Nedokázal jsem si to představit. Do té doby jsem Václava neznal, takže jsem tomu nevěřil.

Obava spočívala v tom, zda dokáže běžet uvěřitelně?

Ano, to považuji za klíčové. Viděl jsem řadu filmů, kde se to nepovedlo. Problém je hlavně