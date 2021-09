Konec legrace. Šéfka Evropské komise ohlásila rozhodné kroky vůči těm, kdo ignorují principy Unie

Mířila ale také na Českou republiku, respektive na jejího premiéra a jeho střet zájmů, když řekla: „Musíme se postarat o to, aby každé euro a každý cent byly vynaloženy účelně a v souladu se zásadami právního státu. Investice, které mají našim dětem zajistit lepší budoucnost, nesmějí zmizet neznámo kam… Když jde o ochranu našeho rozpočtu, nespustíme z očí jediný případ a využijeme k tomu každý prostředek, který je v naší moci.“ Takže Andrej Babiš může očekávat, pokud hodlá zůstat v politice, další vyšetřování.

Ve svém projevu se opírala o evropské hodnoty. Je to velké slovo, v rámci Evropské unie se tím rozumí demokracie, právní stát, rovnost před zákonem, svobodná a nezávislá média, svoboda žít jinak, než jak žije většina. Viděno z jiného kontinentu, jsou to prvky, jež dělají Evropu Evropou, zajímavou a lákavou pro lidi z jiných koutů planety. Evropu, kde „síla individuální svobody je přímo úměrná síle soudržnosti našeho společenství“, jak to vyjádřila.

Tyto hodnoty nejsou jen pojmy plujícími v nadoblačnu, jsou zakotveny v evropských smlouvách, jsou tam právně a explicitně formulovány. Proto vypíchla, že „my všichni jsme se v okamžiku, kdy jsme se jako svobodné a suverénní státy staly součástí této Unie, zavázali, že je budeme dodržovat“.

Hra na kočku a myš

Nikoliv obcházet či ignorovat, což