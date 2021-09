Opoziční politici mají jasno – s pandemií covidu-19 by bojovali jinak než současná vláda. Na co by spoléhali? Zdůrazňují – podobně jako vláda – očkování. A prevenci. Ale plošné preventivní testování za pomocí antigenů odmítají. Když už, tak by využili PCR variantu. Pravicová opozice se shoduje na tom, že by stát měl přiznávat lidem s protilátkami proti covidu-19 bezinfekčnost.

Za nás by se nemocnice nezaplnily, tvrdí nevládní strany. Co tedy nabízejí za řešení?

Za vlády kabinetu Andreje Babiše (ANO) počet obětí koronavirové pandemie dosud přesáhl hranici 30 400. Další desítky tisíc lidí si nesou následky. V přepočtu tragických případů na obyvatele patří Česko k nejhorším zemím v Evropě.

Od chvíle, kdy nový typ koronaviru dorazil do tuzemska, se už čtyřikrát vyměnil ministr zdravotnictví. Opoziční politici i část veřejnosti vyčítali vládě, že její opatření jsou chaotická, nesmyslná nebo neúčinná.

V posledních týdnech počty nakažených v Evropě opět narůstají, řada zemí zavádí celoplošná opatření. Deník N se v předvolební anketě zeptal jednotlivých nevládních uskupení na to, jak by se zachovala, pokud by byla teď u moci.

Jak zabránit plným nemocnicím

Redakce se zajímala například o to, co by strany udělaly v případě výrazného zhoršení epidemické situace na podzim. Tak aby se nemocnice nezačaly plnit podobně jako v uplynulých vlnách.

„K takové situaci by nedošlo. Máme připravenu sadu opatření, která by takovému scénáři zabránila. Svá rozhodnutí by koalice konzultovala s odborníky, jako to například dělá německá vláda ve spolupráci s Institutem Roberta Kocha. Dost bylo rozhodnutí, která současná vládní koalice dělala pouze na základě doporučení marketérů,“ odpověděl za koalici Spolu lékař a poslanec TOP 09 Vlastimil Válek.

Jaká konkrétní opatření má volební koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL na mysli, ale neupřesnil.

Také Piráti a Starostové si myslí, že podzimní zahlcení nemocnic by mělo být málo pravděpodobným scénářem.

„Musíme na něj ale být připraveni. Je zcela zásadní sledovat vývoj situace a případná opatření uplatňovat včas a cíleně, nikoliv čekat na eskalaci situace jako naše současná vláda, tedy na stav, kdy se situace stává řešitelnou pouze pomocí lockdownů,“ míní expertní tým koalice Pirátů a STAN pod vedením právníka Ondřeje Dostála.

„Primárně bychom chtěli zcela zásadně přepracovat naši testovací a trasovací strategii. V tomto ohledu se inspirujeme v Dánsku, které