Opustil nás vynálezce ZX Spectra, jednoho z nejdůležitějších osobních počítačů všech dob

Ve věku 81 let zemřel Sir Clive Sinclair, britský vynálezce a podnikatel, tvůrce převratného osobního počítače ZX Spectrum a několika dalších důležitých elektronických produktů. Vedle Billa Gatese a Steva Jobse patří k těm, kteří unesli počítače z klimatizovaných hal a přinesli je do našich bytů.

Navenek vypadal jako obzvlášť laskavá verze stereotypního šíleného vynálezce. Režisér Alexander Armstrong, který o něm natočil dokumentární film, ho charakterizoval slovy „půl Einstein, půl Willy Wonka“ (ten z filmu Karlík a továrna na čokoládu) a Sir Clive neprotestoval.

Bylo mu málo přes třicet, když vymyslel a začal vyrábět kapesní kalkulačku Sinclair Executive. Byl mezi prvními na světě, kdo s touto novinkou přišli, a úplně první, kdo vzal důsledně slovo „kapesní“ – v tomto směru by jeho tehdejší kalkulačky obstály i dnes, dokonce i mnohem výkonnější programovatelný model, jímž Clive Sinclair po nějakou dobu úspěšně konkuroval společnosti Hewlett-Packard.

Byl to pro něj ale jen krok na cestě k tomu, co doopravdy toužil postavit. Roku 1980 uvedl na trh osobní počítač ZX80, následovaný vzápětí známějším a úspěšnějším ZX81. Tyhle počítače se nepodobaly ničemu, co svět elektroniky předtím (i potom) poznal. Byly