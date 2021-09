Stát není Babiš. Jak se má řídit Česko?

V lednu to bude už osm let, co Andrej Babiš převzal řízení ministerstva financí se slovy: „Znovu opakuji, že to budu řídit jako firmu.“ Rozhodli jsme se, že se krátce před volbami, v nichž si znovu říká o nejvyšší politickou odpovědnost, podíváme do hloubky a věcně, jak Babišovo řízení státu nejprve z postu ministra a poté i premiéra vypadalo a dopadlo. Současný předseda vlády však není ani zdaleka jediným středobodem našeho zájmu. V našem nejnovějším speciálu se věnujeme v souvislostech tomu, jak funguje česká státní správa, jak moc ji ovlivňuje to, že ze strany politiků chybí strategie a vize, jež by daly řízení státu směr, co dobrého i zlého přinesl klíčový zákon o státní službě, kdo jsou lidé, kteří pro stát pracují, co je do jeho služeb přivedlo a proč z nich odchází.