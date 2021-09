Uherskohradišťskou věznici oživí aplikace. Krutá padesátá léta připomene i interaktivní výslech

Po komunistickém převratu se Josef Plánka zapojil do letákové akce v rámci katolické organizace Orel. Byl zatčen a v roce 1949 odsouzen ke čtyřem letům těžkého žaláře. Stejně jako další představitelé křesťanského odboje skončil ve věznici v Uherském Hradišti. Odsud jej převezli do jáchymovských uranových dolů, kde zahynul při výbuchu nálože. Bylo mu jednadvacet let, sen stát se knězem se mu nesplnil.

Příběh Josefa Plánky a mnoha dalších politických vězňů bude vyprávět expozice plánovaného Muzea totality v areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti. Jenže to vznikne až za několik let. Do té doby má historii tohoto místa odkrývat i nová aplikace Za zdí. Ta se má využívat v bezprostředním okolí nyní uzavřeného areálu a má virtuálním návštěvníkům ukázat komplex očima bývalých vězňů.

Nápad se zrodil už před čtyřmi lety, kdy zakladatel kreativní agentury Little Greta Jan Blažek se svým týmem oslovil s návrhem podobného projektu památník Terezín. „Měl jsem za sebou čtyři návštěvy Terezína a při všech jsem byl svědkem toho, že tam přijížděly autobusy plné německých středoškoláků. Ty tam vysílají, aby poznávali svoji historii, a překvapilo mě, že se na svět kolem dívají skrze obrazovku mobilu. Fotili si okolí, natáčeli videa a dělali selfie. Tehdy nám došlo, že tímto směrem je potřeba se vydat,‘‘ vypráví Blažek, zakladatel neziskové organizace Historia Futurae. Kromě něj a jeho organizace se na vývoji interaktivní prohlídky podílí i spolek Memoria.

„Po obvodu věznice jsme vytyčili několik stanovišť, do kterých člověk poté, co si aplikaci stáhne do svého telefonu, dorazí a prožije tam nějaký příběh ve 2D nebo ve 3D,‘‘ vysvětluje Blažek.

Aplikace umožní „návštěvníkům“ prožit i interaktivní výslech. „Na lavičku naproti sobě si uživatel posadí