Notes: Poslanci ANO nebyli informováni, jak vlastně hlasovat. A Hrad zveřejnil zprávu o zdraví prezidenta

Předseda poslanců ANO Faltýnek dnes, jak sám řekl, hrozně vynadal svému zástupci Jiřímu Kubíčkovi. Byl to právě on, kdo podle Faltýnka „pokazil“ hlasování o odvolání Lipovské z Rady České televize. Na něm se ráno dohodli předsedové poslaneckých klubů, ale notičky poslancům ANO šéf klubu už nepředal. Jak pak měli poslanci vědět, na které straně mají vlastně stát?

ANO si za to vysloužilo kritiku ostatních předsedů klubů, podle kterých je vládní hnutí podrazilo. Inu: to, co se na první pohled jeví jako akt zlomyslnosti, se ukázalo být pouhým aktem hlouposti. Faltýnek ale přislíbil, že celou věc zítra navrhne k projednání.

Zdá se, že Faltýnek není jediný člen vládního hnutí, který je zrovna pod tlakem. Na tiskové konferenci ujely nervy vedle premiéra Babiše nečekaně i ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, když jej novinářka Reflexu konfrontovala se svými zjištěními. Vojtěch ji napomenul, aby si nasadila roušku, a pořadatelé tiskové konference jí nakonec vypnuli mikrofon.

Politických bizárů bude před volbami jen přibývat. Právě o tom je dnešní díl podcastu Studia N s politickým reportérem Honzou Tvrdoněm. Náš podcastový moderátor Filip Titlbach se s jedním bizárem setkal například zrovna včera, když ho na Twitteru urážel poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek.

Prezident není ohrožen na životě, píše se ve zprávě, kterou dnes zveřejnil Hrad. Ještě aby byl, když byl jeho pobyt v Ústřední vojenské nemocnici, jak se ve zprávě uvádí, plánovaný. Prezident podle lékařů trpí jen dehydratací a mírným vyčerpáním a už příští týden se vrátí ke svému obvyklému programu. Otázkou zůstává, jaký že program to vlastně je.

Zatímco jindy táhlo za jeden provaz jako jeden muž a tak dále, teď na Pardubicku zažívá hnutí SPD personální krizi. Tamní předseda a poslanec Jiří Kohoutek v rozhovoru pro Deník N řekl, že chce hnutí opustit po sněmovních volbách. A s ním prý 90 % členů hnutí v kraji. Rozhovor s ním přinesla Bára Janáková.

Náš ekonomický redaktor Honza Úšela zase vyzpovídal Štěpána Beneše, podnikatele v telekomunikacích, který se rozpovídal o své deziluzi po roce práce pro stát. „Hlavní prací bylo řešit dotazník, aby se pak mohla pro Evropskou unii jednoduše vykazovat nějaká činnost,“ popisuje Beneš například nesmyslnost práce pro úřad Broadband Competence Office, který spadá pod ministerstvo průmyslu.

A nad smysluplností toho, co vlastně dělají, se s návratem do škol zamysleli i žáci. „Nebyli jsme najednou hloupější, nepřestali jsme fungovat. Naopak, pořád jsme fungovali, jen jsme si víc uvědomovali, že to, co nás učí ve škole, najednou není tolik důležité pro život,“ popisuje zkušenost se vzděláváním na dálku předseda středoškolské unie Ondřej Nováček. Školám podle něj chybí větší důraz na individualitu žáků, stejně jako důraz na zapojení technologií do výuky. Více v rozhovoru, který vedla Markéta Boubínová.

Co dál stojí za čtení

Rezoluce Evropského parlamentu pobouřila ruské politiky. Tamní poslanci označili rétoriku za nepřátelskou a žádají adekvátní odpověď.

Americký šéf sboru náčelníků štábů Mark Milley měl strach, aby psychicky nevyrovnaný Trump po prohraných volbách nezpůsobil mezinárodní skandál. Dokonce si volal se svým čínským protějškem a ujišťoval ho o tom, že mezi oběma zeměmi nadále trvá mír. Vyplývá to z nové knihy slavného novináře Boba Woodwarda. A právě tato zjištění se nelíbí republikánům. Tradičně po republikánsku se však místo na Trumpa zlobí na Milleyho.

Vítěz vídeňského maratonu o své vítězství za necelou hodinu přišel. Byl diskvalifikován: měl totiž o centimetr vyšší podrážku, než je povolené. O případu technologického dopingu píše David Janeczek.

A zítra vás v tištěném Deníku N čeká následující:

A co se v něm dočtete?

