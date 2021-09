Brněnská městská organizace nepovolila uvedení hry o Putinovi. „Jde o politicky motivované představení,“ napsala divadlu

Malé nezávislé Divadlo Líšeň požádalo Veřejnou zeleň města Brna o to, aby mohlo začátkem října uvést před Janáčkovým divadlem svoje představení Putin lyžuje. Městská organizace to zamítla s tím, že jde o politicky motivovanou akci. Divadlo to považuje za cenzuru, politici za nedorozumění. Představení se podle nich uskuteční.

Divadlo Líšeň uvádí scénickou montáž Putin lyžuje o nástupu Vladimira Putina k moci a o směřování Ruska k totalitě už čtrnáctý rok. Předlohou je kniha zavražděné novinářky Anny Politkovské Ruský deník z roku 2006. Hraje se ve vojenském stanu okolo velkého psacího stolu sloužícího jako dějiště pro výjevy z Ruska.

Divadlo Líšeň hru mnohokrát představilo i v Brně. Teď ale narazilo.

Letos v srpnu požádalo městskou příspěvkovou organizaci Veřejná zeleň města Brna (VZMB), která je správcem parků a některých veřejných prostranství, aby mohlo hru uvést začátkem října na piazzetě před Janáčkovým divadlem.

Před týdnem přišla odpověď. „Divadelní hra Putin lyžuje je politicky motivovaným představením a dle rozhodnutí dozorčí rady VZMB nám bylo doporučeno se k takto motivovaným akcím nevyjadřovat,“ stojí v dopise, který podepsal ředitel VZMB Jozef Kasala a který má Deník N k dispozici.

Umělecká vedoucí divadla Pavla Dombrovská mluví i tom, že považuje zákaz představení za absurdní, navíc v době předvolební kampaně, kdy je vidět politická propagace v ulicích Brna prakticky na každém kroku.

„Vypadá to, jako by tu existoval nějaký cenzurní orgán, který zasahuje do kultury a určuje, co se má hrát ve veřejném prostoru. A tento orgán