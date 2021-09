Islandský deník: Fin roztaje v sauně, Islanďan ve vířivce či teplém bazénu

Našince hledajícího na Islandu ubytování asi překvapí, že prakticky každý hotýlek či penzion – zejména mimo Reykjavík – nabízí vířivku. A ne tak ledajakou, ale napájenou přímo z geotermálního pramene. „Není nic lepšího než si po dlouhém výšlapu pohořím Landmannalaugar svléci zpocené oblečení a skočit do teplého pramene,“ líčí Hrafn Nordahl. A připomíná, že na podobné výpravy je tu zvykem brát si nejen oběd, ale i plavky a ideálně také ručník.

„Nejkrásnější je ale čvachtat se v teplé vodě, když je noc a teplota je kolem nuly. A u toho sledovat polární záři. To vydržím hodiny,“ rozplývá se jeho žena, Vala Sigurdardottír. Společně bydlí v malém stavení na jihu ostrova, kde provozují malý penzion.

Modrá voda z elektrárny

Zatímco rodina Nordahlových bydlí relativně blízko přírodním horkým pramenům, Reykjavíku vládnou především uměle vybudované bazény. Jen nedaleko leží slavná Modrá laguna, uprostřed sopečné krajiny, kde v létě vyraší trocha zeleně. Hladina laguny samotná je bělavě modrá, krásná na pohled, leč nevábně páchne – sirná voda jí dodává odér zkažených vajec.

Ačkoliv vypadá, jako by tu byla skoro odjakživa, pravdou je, že ji zbudovali jako lázeňský resort až v roce 1974. Voda do ní teče z nedaleké elektrárny, jejíž turbíny jsou poháněny geotermálními prameny. Patří k jedné z hlavních atrakcí ostrova, čemuž také odpovídají astronomické ceny téměř všeho, co si v její blízkosti můžete koupit: „Mám to tam ráda, ale je tam na mě moc lidí, a navíc je to tam předražené i na Islanďany. Jezdím tam s dětmi jen jednou do roka,“ vysvětluje Vala svůj vztah k této atrakci na poloostrově v Reykjanes poblíž mezinárodního letiště.

Obyvatelé Reykjavíku jsou tedy odkázáni na umělá koupaliště. V hlavním městě jich žije pouhých 125 tisíc, ale nejrůznějších vířivek a bazénů tu najdete asi víc než v leckteré megapoli. „Sedm nejlepších“ vám doporučí každý cestovní průvodce. Pod výrazem koupaliště si tu ale lze představit leccos. Ve většině si sice můžete zaplavat jako kdekoliv jinde, někdy ale narazíte na něco, co spíš připomíná mělkou kaluž zaplněnou vodou nejrůznější teploty. Přesná informace o ní pak bývá velmi důležitá – některé jsou totiž pro otužilce, jiné naopak pro milovníky vysokých teplot.

Etiketa islandských vířivek

Islandské bazény a vířivky mají také svou etiketu. „Všimla jsem si, že cizincům přijde zvláštní, že se člověk má před vstupem do bazénu nebo vířivky umýt. Tady ale musí,“ přibližuje Vala pravidla pro ty, kdo se chtějí uvolnit v příjemně teplé vodě. K dobrému tónu patří pustit se ve vířivce či bazénu do řeči s lidmi, které jste nikdy předtím neviděli. Islanďané mohou, podobně jako Finové, působit poněkud uzavřeně, chladně, ale i oni při vyšších teplotách roztávají. Obvykle se pak hovoří o počasí či jiných neutrálních tématech.

Ačkoliv je běžné, že se lidé ve vířivce rozpovídají, není radno přehánět to s hlasitostí, zejména pak ve vnitřních areálech bazénů. Důvod je prostý. Většina těchto areálů byla vybudována v šedesátých letech a tehdejší architektura zesiluje akustiku, napomáhá snadnému přenášení zvuků ozvěnou. Pokud tu člověk tedy mluví nahlas, slyší ho všichni přes celý bazén. Naopak tichá islandština tu prý zní téměř jako velrybí píseň: „Několikrát jsem viděl, jak příliš hlučné lidi z bazénu vykázali. Myslím, že je to tak ale správné. Přišel jsem odpočívat, ne tu poslouchat hlaholení ostatních,“ vysvětluje Hrafn.

Posledním bodem islandské etikety v lázních je zákaz skákání do vody. Jde o starou zásadu, od pradávna související s přírodními geotermálními prameny. „Člověk nikdy neví, jak moc je voda horká, lepší je tedy vlézt do ní opatrně než skočit a třeba se i opařit,“ vysvětluje Vala. Totéž platí i v bazénech. Tam navíc proto, že relaxující Islanďané nestojí o náhlou vlnu cunami, kterou by skokan v mělkém bazénu způsobil.