Notes: Tajemný prezident, Babišova brožura a popáté omluvený Hamáček

Díky růstu ekonomiky se oddálila dluhová brzda, která se spustí při zadlužení 55 procent HDP. Jenže podle šéfky Národní rozpočtové rady to není příliš důvod k radosti. „Pokud veřejnosti neustále někdo říká, že má – myslím veřejnost – na něco nárok a že na to země má, i když si na to musíme půjčit, spoustě lidí to není příjemné si přiznat. Zvyšování komfortu v aktuální době jde na dluh budoucí generace a je jedno, zda se bavíme o podpoře na mateřské, nebo důchodu,“ říká v obsáhlém rozhovoru o kondici českých financí Eva Zamrazilová.

Manželé Hanuliakovi ze Slovenska se rozhodli ze svého syna Miška vychovat úspěšného člověka. Dnes sedmiletý Miško chodí každý den na hokej, ve kterém má před svými vrstevníky náskok, a věnuje se také tenisu, gymnastice a dalším sportovním aktivitám. Němčinu ovládá na úrovni rodilého mluvčího a domluví se také anglicky. Každou minutu jeho života mu rodiče plánují a vyplní aktivitou. „Vím, že kdybych teď Miškovi řekl, aby něco udělal, udělal by to. Jenomže to není to, co od něj chceme. To by bylo zcela proti naší filozofii. Ani teď nedělá věci na povel. Dělá je, protože je chce dělat,“ říká v rozhovoru otec Miška.

Kalifornie rozhodla v referendu o osudu guvernéra: demokrat Newsom ustál pokus o odvolání drtivou převahou. Ačkoliv šlo „jen“ o referendum o guvernérovi v jednom ze států, má jeho výsledek celonárodní dopad. „Poukázalo na to, že i ve státě, kde guvernéra zvolilo 62 procent lidí a který má jednou tolik demokratických voličů než republikánských, lze situaci vychýlit natolik, že ji menšinová politická síla může mít šanci zvrátit,“ píše z USA Jana Ciglerová.

Už zítra začne největší česká pojišťovna VZP rozesílat brožuru, ve které propaguje prevenci rakoviny. Na první pohled hezký počin trochu kazí fakt, že se v „odborné brožuře“ objevuje premiér Andrej Babiš. „Já jsem to vymyslel, já jsem to odpracoval. Můžete se smát, kolik chcete. Já jsem o rakovině mluvil už při Národním plánu obnovy,“ zdůvodňoval Babiš vznik osvětového materiálu na dnešním jednání Sněmovny. Brožur jsou dva miliony, tak třeba jedna přistane i ve vaší schránce. Všeobecná zdravotní pojišťovna ale nyní zvažuje vydání brožury o onkologické péči až po volbách do Sněmovny.

Zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana, který je v Ústřední vojenské nemocnici, je stále záhadou. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček mlčí a o moc víc neříká ani šéf Sněmovny Radek Vondráček. Každopádně to vyšlo na rozhovor. „Komunikuji s panem kancléřem. Mám informace, které zřejmě nejsou veřejně přístupné. Na prezidentovu žádost akceptuji, že se jedná o jeho osobní zdravotní stav, a slíbil jsem, že tyto informace nebudu šířit,“ říká Vondráček.

O něco sdílnější byl ale dnes premiér Andrej Babiš, který prohlásil, že Zemanův zdravotní stav není vážný.

Jasněji je okolo bývalého prezidenta Václava Klause, který je rovněž hospitalizován v ÚVN. Exprezident bude propuštěn z nemocnice v pátek, Deníku N to potvrdil Klausův mluvčí Petr Macinka. Další detaily o jeho zdravotním stavu prozradit nechtěl. Podle předchozích informací byl Klaus v ÚVN hospitalizován kvůli problému s vysokým tlakem.

Ruské moderní gymnastky z letošní olympiády nepřivezly šestou zlatou medaili v řadě a Rusové prohru svých reprezentantek ve svém oblíbeném sportu nesou těžce. Elitní sportovní disciplínu, ve které ruské a dříve sovětské reprezentantky dominují, vede tvrdá trenérka Viner-Usmanová, která má blízko Kremlu a její manžel je jeden z nejbohatších Rusů. „Nejsi člověk, jsi sportovec!“ burcovala svou někdejší svěřenkyni a bývalou olympijskou vítězku trenérka. Radila jí také, aby při svém vystoupení se stuhou myslela na svého otce, který tehdy bojoval s rakovinou, a cvičila tak, jako by se modlila k Bohu za jeho život.

Na Slovensku se právě rozhoduje o tom, jestli budou potrestaní lidé, kteří rozkrádali a zneužívali stát za vlády Roberta Fica. Zadržen byl vyšetřovatel nejzávažnějších kauz v zemi. O situaci na „divokém východě“ Filip Titlbach v podcastu Studio N mluví s šéfredaktorem slovenského Denníku N Matúšem Kostolným.

Nových covidových případů přibývá, přesto ministr zdravotnictví Vojtěch oznámil, že plošné testování ve školách už není potřeba. „Pro nás je v tuto chvíli důležité, že jsme zmapovali situaci a odchytili případy, nyní nepočítáme s plošným pokračováním testování ve školách,“ řekl ministr s tím, že se tak může stát na regionální úrovni.

Při výbuchu plynu v domě v Koryčanech ve Zlínském kraji zemřeli dva dobrovolní hasiči.

Ruské a čínské firmy se zřejmě nebudou moci účastnit stavby ani údržby nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech. Schválila to Sněmovna podle úprav Senátu.