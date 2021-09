Češi vnímají změnu klimatu jako závažnější problém než současná vláda, zaznělo na debatě Prague Climate Talks

Blížící se volby v České republice a Německu otevírají prostor celospolečenským diskuzím o ochraně klimatu a to zejména v souvislosti s extrémním počasím a jeho následky, které pocítili občané obou zemí v uplynulých měsících. Nejsilnější politické strany se snaží reflektovat problematiku klimatické krize a uspokojovat tak poptávku po společenské změně, která se postupně formuje v českém i německém veřejném prostoru. Neplatí to ale pro všechny politické lídry a podle expertů, kteří vystoupili na debatě Prague Climate Talks, se někteří politici snaží naopak poukazovat na možné negativní socio-ekonomické dopady řešení klimatické krize a prohlubovat tak obavy ze ztráty životních jistot, které si někteří lidé s transformací ekonomiky spojují.

Letošní třetí debata ze série odborných diskusí zaměřujících se na změny klimatu se uskutečnila ve čtvrtek 9. září online. Hosté se primárně věnovali rozdílům ve vnímaní změny klimatu jakožto tématu před volbami v Německu a Česku a důvodům, které formují názory jednotlivých stran a jich voličů.

Nedávný průzkum Masarykovy univerzity ukazuje, že přes 70 % Čechů a Češek vnímá klimatickou změnu jako vážný problém, který je potřeba řešit, neshodují se už však v tom, jak by měla řešení vypadat. Odborníci upozorňují, že důležitá je nejen komunikace ze strany vládních představitelů a médií, která svojí činností můžou přispět k nastavení veřejné debaty a lepší orientaci v problematice, ale také historicko-kulturní konotace. Adéla Jurečková, ředitelka Heinrich Böll Stiftung Praha připomíná, že zelená témata jsou v německém parlamentu komunikována už od 80. let 20. století a diskuze tak měla čas vyzrát. Česká republika se naopak potýká s méně stabilní ekonomickou situací, problémy s justicí či samosprávou a téma ochrany klimatu tak stojí až v druhé či třetí řadě.

Jednou z klíčových otázek debaty byla i otázka politických preferencí voličů v závislosti na postoji stran ke klimatu. Josef Patočka, výzkumník působící v platformě Re-set, upozornil na fenomén odporu vůči změnám v souvislosti s ekologickou transformací ekonomiky. Patočka dodává, že je nutné zabezpečit, aby transformace proběhla spravedlivě pro všechny sektory a regiony, jinak budou mít voliči tendenci rozhodnout se pro více populistické nebo radikální alternativy.

Hosté se zaměřili také na návrh zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory, který je součástí evropského balíčku klimatických opatření „Fit for 55“. Michal Berg, spolupředseda strany Zelených, vidí největší výzvu v lidské přirozenosti a strachu z nepoznaného při zavádění inovativních nápadů v rámci boje proti klimatické krizi. Navrhovaná řešení jsou velice komplexní a nenacházejí tak snadné pochopení u široké veřejnosti v obou zemích. To ovšem neznamená, že by neměla být provedena.

