Co se děje kolem Babiše mladšího a stihnou uzavřít kauzu Čapí hnízdo do voleb? Přinášíme odpovědi na klíčové otázky

Přináším klíčové otázky a odpovědi o tom, co se děje, co se změnilo a co máme očekávat ohledně dění kolem premiéra a jeho syna. V tuhle chvíli je třeba téměř vyloučené, aby dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch stihl rozhodnout o dotační kauze premiéra Andreje Babiše a Čapího hnízda do voleb. Rozhodnutí padne zřejmě až po volbách. Kdo stojí za premiérovým synem a kdo přes něj chtěl ovlivnit volby?