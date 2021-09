Svoboda je pro mě zásadní téma, omezování nezvládám, připouští herečka Eliška Křenková

V září vstoupily do kin hned dva snímky, v nichž se představuje jedna ze současných hvězd českého filmu Eliška Křenková. Ať už jde o nové snímky Atlas ptáků a Marťanské lodě, divadelní hru Amerikánka, nebo Shakespearovu Bouři, hledá ve svých postavách opravdovost, vždy jim dává něco navíc, a přitom si zachovává svůj osobitý styl. „Mám to štěstí, že už jsem dostala mnoho osudových rolí,“ tvrdí vystudovaná herečka a tanečnice, která v poslední době koketuje také s pěveckou kariérou.

Kdy vás poprvé napadlo, že budete herečkou?

Nedávno jsem potkala svou kamarádku z dětství a ta mi říkala, že jsem prý k herectví tíhla už odmala. Její tatínek si vzpomněl, jak mu můj dědeček, který už je dlouho po smrti, kdysi říkal: „Z té Eldy jednou bude herečka.“ Já si ale nepamatuji, že bych po tom tehdy nějak prahla. Odjakživa jsem tancovala a později jsem byla přijata na taneční konzervatoř Duncan centre.

Až při natáčení Rafťáků, což byl můj první film, mě napadlo, že bych byla raději herečkou než tanečnicí. Na place totiž byla hrozná sranda. Především pro mladého člověka je to velmi zábavné místo. Vypadá to, že se tam všichni pořád jen dobře baví, a herectví z tohoto pohledu vyznívá velmi jednoduše. V tu chvíli vám ale ještě nedochází, že to není jen samá zábava a pak můžete v životě narazit. Vidím totéž dnes u mladých herců a snažím se je od toho trochu odrazovat, ale zároveň je chápu, protože jsem si to sama zažila.

Ve kterém momentu jste zjistila, že herectví není zas až taková legrace?

První šok nastal na DAMU. Všichni v našem ročníku byli