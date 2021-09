Pravidelné testování se do škol nevrátí, stát chystá opakování plošné akce na podzim. V září odhalila 438 nakažených

Plošné testování ve školách na začátku měsíce podle Adama Vojtěcha (za ANO) ukázalo, že není potřeba pokračovat v pravidelných povinných testech žáků. Ministr zdravotnictví to řekl na tiskové konferenci. Množství infikovaných podle něj není kritické – na školách, kde se objevili pozitivně testovaní, podle něj nebyla velká ložiska nákazy, vždy v průměru kolem pěti lidí. Tři kola testování odhalila celkem 438 infikovaných žáků a studentů.

Některé školy nákaza postihla významněji než jiné. Od středy je například na pokyn hygieniků zavřená pražská základní škola Chmelnice, kde testy koronavirus prokázaly u 44 žáků a v karanténě skončilo i 13 učitelů.

V prvním kole testování byla přitom škola podle ředitele Václava Havelky úplně bez záchytu. Po druhém kole 6. září se objevilo jedno ložisko v jedné třídě u několika žáků najednou a děti šly do karantény. Po třetím kole minulý čtvrtek se situace opakovala v další třídě. Pak následovaly další.

„Zkraje jsme věřili tomu, že se to těmito lokálními karanténami podaří zastavit. Nikdo nemohl vědět, že to ložisko bude tak agresivní. Bohužel škola je plná sourozenců a třídy jsou prorostlé. V každé třídě je osm až deset sourozenců a příznakovost nemusí být vůbec zřetelná. Než se někdo dostal do záchytu, mohl mezitím nakazit někoho dalšího,“ popsal rychlé šíření covidu-19 na žižkovské škole Havelka.

Virus zkomplikoval také chod Základní školy Edvarda Beneše v Opavě. Do karantény putovali žáci osmi tříd a sedm učitelů. Potvrzené onemocnění je u sedmi dětí a stejného počtu pedagogů, ředitelka ani hygiena ale zatím školu zavřít neplánují.

„Pro nás je v tuto chvíli důležité, že jsme zmapovali situaci a odchytili případy, nyní nepočítáme s