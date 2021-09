S úředníky by chtěl po volbách zatočit každý. Co ale strany reálně nabízejí?

Třeba Hnutí ANO se ve volebním programu s názvem Až do roztrhání těla fungování státu výrazněji věnuje v kapitolách o digitalizaci a veřejné správě. První zmíněnou kapitolu dokonce Babišovo hnutí začíná větou „započali jsme digitální revoluci“. A to prý tím, že se snaží dobudovat digitální Česko a zemi transformovat. „Vrcholovým cílem je, aby Česká republika byla jednou z předních zemí Evropy v praktickém využívání moderních digitálních služeb,“ stojí v programu.

To se má dít například skrze rozvoj Portálu veřejné správy, eGovernment, který má reagovat na životní události automaticky, aniž by občan nebo firma museli posílat žádost, a Babiš chce také „rozvíjet Czech POINTy“.

V oddíle s názvem Veřejná správa pak zase za cíl označuje „profesionální digitalizovanou veřejnou správu“. Hnutí ANO chce budovat stát, který je „pro občany srozumitelný a v maximální možné míře jim umožňuje účast na jeho správě“. A jak už tomu tradičně bývá v momentě, kdy téma státní správy přijde na přetřes, nevynechal Babiš ani snižování počtu úředníků.

„Díky digitalizaci a automatizaci procesů úřadů bude na jedné straně klesat potřeba úředníků, na druhé straně zbude více sil na lepší individuální službu klientům. Ve státních institucích nadále poroste potřeba špičkových odborníků. Systém státní služby musí být flexibilní, aby umožnil rychle angažovat kvalitní zaměstnance i ze soukromého sektoru,“ píše hnutí ve svém volebním lákadle, které má celkem čtyřicet stran.

Nadto pak Babiš slibuje přijetí novely zákona o státní službě, která by „zavedla systém pravidelného soutěžení na nejvyšších úřednických postech“ a nejvyšší úředníci by měli stanovené omezené funkční období. To už přitom do určité míry platí – například státní tajemník je volen vždy na pět let.

Babiš také říká, že chce