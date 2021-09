Pro stát už bych znovu nejspíš nepracoval. Objíždět starosty s nesmyslnými dotazníky je jen drahá sranda, říká podnikatel

Na Facebooku jste napsal, že jste do této funkce šel hlavně proto, abyste se mohl projet Ústeckým krajem, kde bydlíte. To je asi trochu nadsázka. Co bylo hlavní motivací?

Já jsem tady v kraji před lety založil lokálního operátora GrapeSC a do toho šéfoval oborové ISP Allianci sdružující menší poskytovatele internetu. Pak jsem z firmy i aliance odešel a dal si pracovní pauzu. Za vydělané peníze jsem chtěl rok dva cestovat po světě, což ale překazil covid.

Dostal jsem tehdy několik nabídek na práci v různých veřejných funkcích, které jsem odmítl. Obnášelo by to vstup do služebního poměru a odchod z byznysu. To jsem ale nechtěl, protože mám pořád podíl v jedné společnosti. No a pak přišla možnost pracovat pro BCO, kvůli čemuž bych se firmy zbavovat nemusel. Tak jsem si řekl, že to zkusím.

Znám telekomunikační trh i lidi, co na něm působí. Řekl jsem si, že bych mohl okolí vrátit své zkušenosti z oboru. No a taky mě zaujalo, že já sám nasbírám nějaké nové zkušenosti, když nahlédnu do fungování státní správy.

Jaká tahle zkušenost byla?

Na úvod chci říct, že myšlenka vzniku BCO mi přijde správná. Evropská komise podporuje rozvoj vysokorychlostních sítí, protože řada průzkumů říká, že rychlý internet může pomoci v rozvoji daného regionu a místní ekonomiky. Zároveň si uvědomuje, že ve spoustě členských států včetně Česka výstavba sítí vázne, protože se mezi sebou nedokážou dohodnout obce a investoři. Proto iniciovala vznik BCO úřadů v jednotlivých zemích, kde teď fungují koordinátoři řešící spory spojené s výstavbou vysokorychlostního připojení.

Jenže v českém případě mi od začátku přišlo, že je fungování úřadu nastavené špatně. Lidé pro BCO pracují na poloviční úvazky. To by se asi dalo pochopit v případě krajských koordinátorů, ale u vedoucích pracovníků to znamená, že nemají šanci stanovenou práci reálně stíhat.

Lidé v úřadu nejsou placení špatně, ale jde o práci na dohodu. Mně jako podnikateli na dveře pořád buší Úřad práce a prověřuje, jestli u nás ve firmě