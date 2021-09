O smyslu a potřebě kvalitní byrokracie: Chceme za „naše peníze“ to nejlepší?

Byrokracie je stará jako lidstvo samo. Není náhoda, že některé z nejstarších psaných památek tvoří úřední dokumenty týkající se daní nebo jiných oficiálních a administrativních záležitostí. Přesto je náš vztah k byrokracii stručně řečeno odtažitý a její bytostně politická povaha přináší celou řadu nedorozumění a konfliktů.

Můj otec byl kdysi úředníkem a matka úřednicí. Když jsem po studiu práv nastupovala na jedno ministerstvo, řekla mi, že mě čeká krásná práce. Měla pravdu, a i když tam už několik let nepracuji, láska, až vášeň pro administrativu veřejných záležitostí mne neopustila.

I když by předchozí věty mohly znít jako parafráze Járy Cimrmana, skutečně je tomu tak. Byrokracie má jednak své kouzlo, jednak – a to je mnohem důležitější – svůj účel a význam. Je to totiž masa úřednictva, co udržuje stát v chodu, a na její kvalitě závisí, jak stát bude na denní bázi pro veřejnost pracovat.

Bez fungující byrokracie se v moderním státě neobejde v zásadě nic. Nebyl by možný ani běžný život (například veřejná doprava, vzdělávací systém nebo nová výstavba), což jako veřejnost pochopitelně vnímáme nejcitlivěji. Nešlo by rovněž uvést do praxe žádnou z veřejných politik (třeba zvýšení rodičovského příspěvku nebo kontrolu dvojí kvality potravin) – zkrátka vše, o čem se v předvolebním období hovoří ve spojení se slovy „zavedli jsme, zařídili jsme“ nebo naopak „zavedeme, zajistíme“.

V krizových obdobích, jako byly uplynulé měsíce, se pak můžeme (bohužel často velmi bolestně) na vlastní kůži přesvědčit, jak