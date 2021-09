Apple představí nový iPhone. Čekání na velký projekt Tima Cooka ale trvá už deset let

Nový iPhone se podle odhadů z trhu nebude výrazněji lišit od současného modelu. Ten se po letech vrátil k designu s ostrými hranami, který odkazuje na modely ze začátku předchozí dekády. Celkem se očekávají čtyři varianty telefonu, jež se budou lišit jak velikostí, tak i výkonem a dalšími vlastnostmi.

Nejasno v současnosti zůstává kolem ceny nových telefonů. Ta podle dodavatelů s největší pravděpodobností poroste, některé komponenty totiž zdražily až o dvacet procent. Výrobci se odkazují především na jejich pokročilejší technologie, podle dalších zdrojů je ale důvodem zdražování také nedostatek komponent, především čipů.

Mezi nová zařízení se nejspíš zařadí také sedmá generace chytrých hodinek Apple Watch a třetí generace bezdrátových sluchátek. U obou zařízení Apple slibuje nejen nové funkce, ale především zvětšení kapacity baterie.

Spekuluje se také o vylepšeních tabletu iPad nebo v řadě počítačů MacBook. Není ale jisté, zda si firma nechá všechny novinky na dnešní událost, nebo jestli letos neproběhne ještě jedno, celkem čtvrté představení produktů v tomto roce. Nehledě na to se o firmě bude mluvit i dál, důvodem ale nejspíš nebudou nové generace produktů.

Složitější věci k řešení

„Vystřídat Stevea? To si nedokážu představit, je nenahraditelný,“ bránil se ještě v roce 2011 Tim Cook myšlence, že by měl řídit společnost Apple. Myšlenka to byla logická – ačkoliv byl Cook úspěšným manažerem, nepatřil mezi „otce zakladatele“. Jobsův zdravotní stav ale nakonec Cooka do čela firmy stejně posunul. Stalo se tak na konci srpna v roce 2011, Cook tak ve vedení společnosti slaví desetileté jubileum. Poslední měsíce jsou přitom pro Apple turbulentní, představování nových produktů je zastíněno jinými tématy.

Stěží jeho dekádu protíná jiné téma tak intenzivně jako ochrana soukromí, kterou sám označuje za „jedno z největších témat století“. Firma si kvůli důrazu na ochranu osobních údajů a informací znepřátelila nejen další technologické firmy, ale také prakticky celý byznys digitální reklamy. Když proto Apple před několika týdny uvedl, že součástí telefonů bude aplikace, jejímž cílem bude vyhledávání dětské pornografie, zvedla se proti firmě vlna nevole.

Trvalo jen měsíc, než společnost od nápadu upustila. Navzdory tomu, že předtím projekt silně obhajovala – především tím, že nebude systematicky prohledávat obsah v telefonech, ale zaměří se pouze na vizuální část, tedy fotografie a videa.

Hlasy z trhu se nicméně obávají, že se jedná o ústupky Applu tlakům z trhu – stejně jako když loni odložil spuštění funkce, která měla dát uživatelům větší kontrolu nad tím, kdy a jak je jejich zařízení sledováno. Ještě na začátku letošního roku se nicméně Cook ostře ohradil proti sociálním sítím, jejichž chování podle něj stojí za „polarizací, ztrátou důvěry a násilím“.

Důvodem jsou podle Cooka algoritmy, které na základě informací o uživatelích například podporují šíření dezinformací. Na to velmi brzy zareagoval spoluzakladatel Facebooku Mark Zuckerberg, který zase Apple obvinil z monopolistických praktik.

Téma je aktuální především nyní, kdy vyvrcholil spor mezi Applem a vývojářským studiem Epic Games. Hernímu studiu vadila třicetiprocentní provize, kterou si firma účtuje za zprostředkování plateb. Tu ale společnost obešla vlastní platební branou, kvůli čemuž v obchodu s aplikacemi skončila.

Podle amerického soudu sice bylo jednání Applu protiprávní, nepodařilo se ale prokázat znaky monopolu, Epic Games rovněž bude muset firmě zaplatit milionové odškodnění. Přesto je rozhodnutí soudu vývojáři vítáno – narušilo totiž status quo, kdy Applu automaticky plynula téměř třetina tržeb od vývojářských studií.

Miliardy na vývoj „nové velké věci“

Z pohledu čísel byla Cookova dekáda byla enormně úspěšná. Zatímco v prvním čtvrtletí roku 2011 firma vydělala 27 miliard dolarů, letos to bylo více než 111 miliard. Kromě běžných zařízení jako počítače a mobilní telefony se za Cookovy éry do prodeje dostaly také chytré hodinky nebo bezdrátová sluchátka AirPod. Obě se po světě prodávají po milionech a z technologického hlediska patří mezi to nejlepší, co současný trh s elektronikou nabízí.

Zatímco tržby Applu vzrostly téměř čtyřnásobně, výdaje na výzkum a vývoj rostly dvojnásobným tempem. Za uplynulou dekádu vzrostly osmkrát, což dokazuje nejen sílící boj s konkurencí, ale také snahu Cooka přijít s „další velkou věcí“. Tedy produktem, který by firmu znovu definoval a nestal se pouhým doplňkem stávajících produktů.

„Každý rok přijde nový telefon. Přesně včas a přesně v takové kvalitě, aby ovládl celý trh. Následně se ho prodají stovky milionů, a to s čtyřicetiprocentní marží,“ popisuje pro Financial Times technologický analytik Benedict Evans současný model fungování firmy, která může, ale také nutně nemusí bourat hranice dalšího odvětví.

Automobilové otazníky

Otázkami je opředena například budoucnost projektu s názvem Titan. Jeho cílem je vývoj elektrického autonomního automobilu, hovoří se o něm již od roku 2014. O rok později šéf Applu Tim Cook uvedl, že chce řidičům poskytnout stejně kvalitní zkušenost, jako mají při používání iPhonu.

Ani v roce 2021 ale technologický gigant o vývoji nového vozidla nehovoří veřejně, na trhu se šíří především spekulace, které pro kalifornskou společnost nejsou nijak příznivé. Agentura Bloomberg s odkazem na interní zdroje letos v lednu uvedla, že je projekt stále v rané fázi a na přelomové vozidlo se na silnice nedostane dříve než za pět let, doba vývoje auta tak jistě překročí jednu dekádu.

Jeden z hlavních konkurentů, projekt Waymo od Alphabetu (mateřské společnosti Googlu), je přitom již o několik kroků dále. Komerčně chce svá elektrická auta pustit na silnice do tří let. Takový náskok potvrzují také data z amerických úřadů – zatímco vozy Waymo loni během testovacích jízd urazily asi milion kilometrů, Apple úřadům předložil záznamy o třiceti tisících testovacích kilometrů. Jednalo se přitom zpravidla pouze o testování autonomní technologie. Pro představu – inženýři mladoboleslavské Škody s novým modelem auta urazí dva miliony kilometrů předtím, než vozidlo zamíří do výroby.

Desetiletý vývoj elektroauta od Applu sice může s ohledem na rychlost vývoje technologií působit jako „věčnost“, firma ale v jednu chvíli řeší dvě největší výzvy osobní dopravy – jak její šetrnost k životnímu prostředí, tak její automatizaci.

Nepotvrdily se totiž ani spekulace o možné spolupráci s korejským koncernem Hyundai, ani ty pozdější o snahách Applu získat partnerství v Japonsku. Takové informace ale asijské automobilky odmítly. V posledních dnech rozproudily debaty o stavu projektu Titan také informace o konci šéfa projektu Douga Fielda, jenž zamířil do Fordu. Kancelář v sídle Applu v kalifornském Cupertinu naopak dostal německý manažer Ulrich Kranz, který stál u spuštění prodeje elektromobilů u BMW.

Nejtajemnější projekt

Apple se do prodeje dlouhodobě snaží dostat také projekt brýlí s rozšířenou realitou. O „chytré“ brýle se v minulosti pokoušel především Google, ten ale po několika letech projekt bez nástupce ukončil. Své vlastní brýle představila také společnost provozující sociální síť Snapchat (který v posledních měsících zažívá příval nových uživatelů) a naposledy Facebook, jenž se spojil s módní značkou Ray-Ban.

Zatímco Facebook ale zůstává pouze u propojení fotoaparátu a brýlí, Cook již několik let hovoří o komplexním zařízení, jež má uživatelům zlepšit kvalitu života. Poprvé o chytrých brýlích začal hovořit v roce 2016, kdy rozšířenou realitu označil za mnohem perspektivnější než realitu virtuální. Od té doby se postupně vynořovaly informace o tom, kdy nové zařízení spatří světlo světa a zda se bude jednat o samostatný produkt, nebo pouze o příslušenství.

Přestože na projektu v Applu pracuje až tisíc lidí, podle průběžných zpráv se potýká s různými konstrukčními problémy – od velikosti po způsob promítání obrazu na skla. V současnosti se tak hovoří o uvedení přístroje v horizontu asi tří let.

Jak připomíná Wall Street Journal, zatím nejvíce nejasno je kolem působení Applu v oblasti medicíny. Zdravotnická data uživatelů totiž společnost zpracovává od roku 2015, později sběru napomohlo také uvedení chytrých hodinek s integrovaným EKG.

Jak přitom vyplývá z interních dokumentů firmy, společnost se chystala (a s velkou pravděpodobností dále chystá) na vstup do odvětví takzvané telemedicíny. Projekt ale zbrzdily jak technologické potíže, tak spory uvnitř zdravotnického týmu. Mnozí z něj stále nevěří v očekávaný potenciál v odvětví, do kterého vstupuje také Amazon podnikatele Jeffa Bezose.