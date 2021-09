Jak britští řidiči autobusu nacvičili na jevišti Vetřelce a uchvátili Londýn

V Praze začíná tuto středu festival sci-fi filmů Future Gate. Přinese nové i zasloužilé filmy, jaké byste zhruba od takového festivalu očekávali, ale také jeden neobvyklý dokument. Vetřelec na jevišti je pokusem zachytit zrod jednoho fanouškovského fenoménu. Skupina řidičů autobusů, pro které je i označení „amatérský herec“ příliš vznosné, udělali díru do světa s převodem slavného Vetřelce na divadelní prkna.

Kdysi ne tak dávno, v předaleké Anglii… se nachází hrabství Dorset. Stejně jako v mnoha jiných končinách ostrovního království zde bývá zvykem pořádat vánoční rodinná či firemní představení, jejichž výtěžek putuje na charitu. Často se nesou v žánru zvaném pantomima, což je v britském pojetí amatérské přepracování nějakého známého námětu do komediální roviny, často se zpěvy a neobvyklými kostýmy. „Jen už žádnou pantomimu!“ vzbouřili se jednou dorsetští autobusáci jezdící pro tamní přepravní společnost More Bus. Když jim jeden zaměstnanec navrhl, že by mohli namísto parodie na Robina Hooda tentokrát nastudovat jevištní adaptaci slavného filmu Ridleyho Scotta Vetřelec, mnohým vstávaly zbytky vlasů na hlavě, ale… řeklo se přece „Jen už žádnou pantomimu“, ne?

Nápad se zrodil v rodině autobusáka Davea Mitchella, jehož syn je – jak se dalo předpokládat – zarytým fanouškem filmu Vetřelec. Autobusáci zformovali