Rakušan: Ve středních Čechách chci přes třicet procent. Havlíček jen přesedne z limuzíny do lokálky a lže

Tradiční první otázka, mířila na všechny, dostanete ji také. Čím se budou nadcházející volby lišit od všech předcházejících?

Politici mají tendence říkat o každých volbách, že to jsou ty rozhodující a nejdůležitější. Ale mám skutečně pocit, že tady bojujeme o cosi zásadního. Pokud se díváme na současné vládní hnutí a hrozbu vlády extremistů, ať už SPD, nebo KSČM, a pokud slyšíme našeho premiéra říkat o panu Orbánovi „přítel Viktor“, mám trochu strach, že můžeme mířit někam, kam bych já se svojí představou o životě a svobodné existenci mířit rozhodně nechtěl.

Jsou to volby, které trochu rozhodnou, zda zůstaneme pevnou součástí zemí s liberální demokracií, anebo půjdeme směrem, kam se třeba Maďarsko s Polsko už vydaly v rámci V4.

Průzkumy preferencí potvrzují hnutí ANO v pozici favorita. Do voleb zbývá méně než měsíc, je ještě šance na obrat?

Šance na obrat je každopádně, protože průzkumy přinášejí ještě jedno zajímavé číslo. Je tady nějakých třicet procent nerozhodnutých voličů. To je samozřejmě obrovský potenciál, který může výsledky výrazně změnit.

Já bych jenom připomenul, že průzkumy před minulými volbami se mýlily poměrně fatálně. Pirátům ukazovaly preference šest procent, finálně měli jedenáct. Nám dávaly tři procenta, přes pět jsme se dostali. Komunistům dávaly dokonce čtrnáct procent, a dostali se na sedm. Nepopírám, že trend posledních měsíců nebyl pozitivní, ale nepřeceňoval bych konkrétní čísla.

Minulý týden jste zahájili ostrou fázi kampaně. Cítíte nějakou změnu atmosféry, která obklopuje vaši koalici s Piráty a kterou v posledních měsících přece jenom poznamenávala spíš kritika, skepse a nedůvěra?

Já cítím obrovskou změnu. Byl jsem ve čtrnácti krajích, tedy ve všech, a ta atmosféra je úplně jiná, než se potom dočteme o naší vlastní kampani. Naši politici i příznivci jsou v ulicích, lidé přicházejí s dotazy.

I když jsou to kritické otázky, i když to jsou naši nevoliči, přicházejí velmi slušně. A to je rozdíl mezi uzavřenými agresivními bublinami na obou stranách ve virtuálním světě a světem na ulici. A já věřím, že ten svět na ulici, to je realita.

Asi není těžké být optimista, když se setkáváte převážně s vašimi příznivci.

Uvedu vám jeden příklad. Moravskoslezský kraj. Tam se dlouhodobě říká, že to Pirátům a nám nejde. A tam ty mítinky byly hodně navštěvované a čekala tam na nás veliká skupinka nepříznivců. Lidí, kteří na nás nejdřív křičeli nějakým megafonem.

A my s Ivanem Bartošem jsme si stoupli do toho davu, bavili jsme se s těmi lidmi hodinu, a i když jsme určitě ne všechny přesvědčili o tom, aby volili naši koalici, atmosféra byla nakonec velmi příjemná, a byť někdy věcně konfliktní, ne agresivní.

Andrej Babiš pojal volební kampaň z velké části jako strašení Piráty a Starosty. Je to pro vás výhoda? Protože o kom se mluví, ten je relevantní a negativní reklama je také reklama.

Ta brutální antikampaň v jarních měsících určitě zaznamenala úspěch v tom ohledu, že nám začaly klesat preference. Na druhou stranu jsme