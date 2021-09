V amerických nemocnicích výrazně přibývá hospitalizovaných dětí s covidem-19. Čeká podobný trend i Evropu?

Spojené státy hlásí rychlý nárůst počtu dětí, které musejí kvůli vážnému průběhu covidu-19 do nemocnice. Na lůžka intenzivní péče se tam dostávají i ty velmi malé. Podle odborníků nelze vyloučit, že podobný vývoj nastane na podzim i v Česku. Pediatři ale zároveň uklidňují, že nic nenasvědčuje tomu, že by mutace delta způsobovala horší průběh nemoci právě u dětí.

Televizní záběry malých dětí na umělé plicní ventilaci v amerických nemocnicích vzbuzují u řady rodičů obavu, zda podobný scénář nečeká za několik měsíců i zdravotnická zařízení v tuzemsku.

Ve Spojených státech je nyní hospitalizováno pětkrát více dětí než v červnu, u těch nejmenších ve věku do čtyř let je to dokonce desetinásobek. Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) upozorňuje, že v některých státech tvoří až čtyři procenta všech hospitalizací s covidem-19 právě děti.

Na první pohled se situace ve Spojených státech s tou evropskou nedá srovnávat. Epidemie je tam na výrazném vzestupu už řadu týdnů, každý den nyní přibývá čtvrt milionu nově nakažených.

Situaci ve školách zhoršuje i laxní přístup. „Když dostanou rodiče oznámení, že dítě bylo v blízkém kontaktu s někým nakaženým, třeba ve třídě či v lavici, tak se škola zeptá, zda rodiče chtějí dítě dát do karantény, či ne. Je to výhradně na rozhodnutí rodičů. V praxi je to tak, že většina dětí do karantény nechodí,“ popsala Deníku N Anna Helová, která se na univerzitě v alabamském Birminghamu specializuje na obor veřejného zdraví.

Epidemie se rozmáhá i ve státech, kde je nyní teplo a děti tráví většinu času venku. „Celé léto je na Floridě teplo, děti jsou hodně venku, všechny tábory se konaly mimo budovy, žádné uzavřené prostory. Přesto se tu delta rozmohla masivně. Teplé počasí tedy nehraje zase takovou roli, jako jsme si mysleli, protože tady je léto pořád a stejně vše stoupá,“ hlásí Jana Ciglerová, reportérka Deníku N v USA.

Lékaři z tamních nemocnic si všímají, že nejčastějšími pacienty s covidem-19 jsou děti ve věku deset až 18 let, které nemají žádné další zdravotní problémy, zato ale trpí výraznou nadváhou.