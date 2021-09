Od „solárního boomu“ uplynulo více než deset let, jedna z jeho nejviditelnějších tváří, podnikatel Zdeněk Zemek, se však soudu stále vyhýbá. Letos v srpnu totiž Krajský soud v Brně projednávání jeho případu znovu odročil, a to kvůli Zemkově operaci. Ve vězení už zato skončili zástupce firmy, která elektrárny pro Zemka stavěla, i elektrikář, jenž na ně vydal revizní zprávu. Trest si odpykali i Zemkovi synové Alexandr a Zdeněk.

Spalující slunce podnikatele Zemka. Jeho synové si v solární kauze tresty odpykali, on před soudem zatím nestál

Nestávalo se, aby předseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Josef Fiřt na své podřízené křičel. Šéf odboru licencí Luděk Pražák ho ale v době, kdy na konci roku 2010 vrcholil „solární boom“, pěkně rozlítil.

Spor mezi Fiřtem a Pražákem vyhrotily tři solární elektrárny (Saša-Sun, Zdeněk-Sun a VT-Sun), které stavěl majitel ocelářského holdingu Z-Group Zdeněk Zemek v jedné ze svých továren Válcovny trub Chomutov. Zemek chtěl licence k výrobě elektřiny získat do konce roku 2010, aby mohl následujících dvacet let prodávat elektřinu za výhodnou a státem garantovanou výkupní cenu. Kdyby licence obdržel až v roce 2011, ztratil by více než dvě miliardy korun – výkupní cena totiž od 1. ledna toho roku klesla z 12,15 na 5,50 koruny za 1 kWh.

Úředníci ERÚ vyjeli do areálu Válcoven trub na kontrolu krátce před Štědrým večerem 2010. Zjistili, že sluneční elektrárny nejsou dostavěné, a tudíž nemohou dostat licenci. Miliardář Zemek se s tím však nechtěl smířit a požadoval provedení další kontroly ještě před koncem roku, neboť mezitím již údajně všechny nedostatky odstranili. Jenže ve stejné situaci byla celá řada podnikatelů a úředníci nestíhali. Vedení ERÚ se proto rozhodlo, že žádná kontrola se po pár dnech opakovat nebude.

Podnikatel Zemek ale své naléhání zintenzivnil. Aby předsedu Fiřta nepropásl, čekal na recepci ERÚ už od půl sedmé ráno. Vedoucího odboru licencí Pražáka naopak navštívil přímo v jeho domácnosti v týdnu před silvestrem dokonce třikrát. Pražák pak volal šéfu Fiřtovi, že Zemek chce další kontrolu, a žádal jeho souhlas. Fiřt se však rozčílil a křičel do telefonu, že to je porušení pravidel, na nichž se při poradě vedení ERÚ dohodlo.

Pražák vzápětí napsal předsedovi e-mail, že