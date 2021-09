Babiš si kupuje průzkumy, tvrdí pirátský senátor. Kde se vzal rozdíl 7,4 procentního bodu u ANO?

Napětí při sledování průzkumů měsíc před sněmovními volbami roste. Neděle přinesla hned dva volební modely – od agentury STEM pro stanici CNN Prima News a od Data Collect pro Českou televizi. Mezi závěry obou je výrazný rozdíl, hlavně u vládnoucího hnutí ANO. Odlišný výsledek je o to víc patrný, že zveřejnění obou modelů přišlo v jeden den.

Podle STEM vede ANO s 32,4 procenta, Spolu má 20 procent a koalice Pirátů a STAN 18 procent. Podle Data Collect jsou rozdíly mnohem menší: ANO má 25 procent, koalice Spolu 22 procent, Piráti se STAN 21 procent.

Ve výsledcích stran a hnutí mimo nejsilnější trojici se výzkumy příliš neliší, zejména vysoký výsledek ANO v prvním zmiňovaném modelu ale vzbudil pozornost. Hodnota 32,4 procenta je téměř o tři procentní body vyšší než výsledek, s nímž ANO vyhrálo volby před čtyřmi lety. Jenže to za sebou nemělo stamiliardové schodky rozpočtu nebo pandemii covidu-19, při které v Česku zemřelo (na počet obyvatel) téměř dvakrát tolik lidí, než kolik činí evropský průměr.

Krátce po zveřejnění průzkumu STEM se ozval pirátský senátor Lukáš Wagenknecht. „V posledních týdnech kolují zvěsti, že si (Andrej) Babiš (premiér z ANO, pozn. red.) kupuje v průzkumech plus pět procent pro ANO. Pokud je to pravda, je to vážné obvinění, které bychom měli prošetřit minimálně na půdě Senátu. Vyzývám oznamovatele, aby se nebáli a řekli pravdu veřejně. V sázce je naše demokracie,“ napsal na Twitteru.

Tvrzení ničím nepodložil. Ani později pro Deník N. „Co jsem psal v tom tweetu, věcně platí. Nechci být konkrétní, zkrátka se ke mně dostaly takové informace. Musím chránit zdroje těchto informací. Víc se k tomu vyjadřovat nechci, to zásadní jsem již napsal,“ řekl Deníku N Wagenknecht.

Jeho rámování tweetu „kolují zvěsti“ vzbudilo ostrou reakci. Už proto, že sami Piráti jsou častým terčem dezinformací v řetězových e-mailech, jimž k šíření stačí také to, že něco koluje jako zvěst. Deník N se obrátil i na premiéra, ten ale zatím nereagoval.

„Neurážejte nás“

„Vážený pane senátore, prosím, neurážejte nás, agentury výzkumu. O ničem takovém nikdo z nás ‚registrovaných‘ (v profesním sdružení agentur SIMAR, pozn. red.) neslyšel a