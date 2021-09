I v letošním školním roce vítají dánské univerzity nové studenty – i ty zahraniční. Schválená reforma školství má ale v příštích letech pořádně zamíchat s dánskými kampusy. Univerzity mají snížit své kapacity ve velkých městech a poslat studenty do nových areálů v těch menších. To vše se má financovat z peněz dosud určených pro zahraniční studenty. Jejich obory v angličtině se v Dánsku ruší.

Problém pro zahraniční studenty v Dánsku. Školy se přesunou do menších měst a omezí výuku v angličtině

Nejvíce studentů v Dánsku bydlí v lidnatějších městech, jako jsou Kodaň, Aarhus, Odense a Aalborg. Nacházejí se tady nejen univerzity, ale i akademie, které také nabízejí akademické tituly. Každý školní rok v těchto městech znamená velký nápor na trh s bydlením a někdy jde i o podstatný nápor na finance rodičů a žáků samotných. To vše chce Dánsko během několika dalších let změnit.

Ještě před tím, než měli studenti možnost se rozloučit s loňským školním rokem, schválil parlament reformu školství, která má ambiciózní plán, a sice rozdělit velké kampusy z velkých měst na malé, které budou rozmístěny rovnoměrněji po celém Dánsku.

„Děláme to mimo jiné proto, aby ten, kdo se narodil například na Hvide Sande na západním pobřeží, nemusel jezdit každý víkend šest hodin do Kodaně jen proto, že chce studovat práva,“ vysvětluje důvod novinky ve školství profesorka z Univerzity Jižního Dánska Kerstin Fischerová.

Univerzity, které mají své kampusy ve velkých městech, musejí do roku 2025 zmenšit množství přijatých studentů o 10 %.

Naopak v malých městech má vzniknout 25 nových programů. Mezi nimi mají být i obory pro zdravotní sestry, sociální pracovníky, pedagogy, učitele i inženýry.

Ačkoliv reforma získala rozsáhlou podporu napříč parlamentními stranami, mají změny studentského prostředí i mnoho kritiků. „Je to rozhodnutí, které poškodí výzkum a vzdělávání, které jsme budovali po několik dekád,“ ozval se v deníku Politiken rektor Kodaňské univerzity, Henrik Wegener.

Cizinci v Dánsku Typ vzdělání 2019 2020 Krátké vyšší vzdělání 222 176 Středně dlouhé vyšší vzdělání 1789 1859 Bakalářské programy 2421 2122 Dlouhé vyšší vzdělání 3987 3962 Krátké vyšší vzdělání je škola, kterou student může navštívit po střední škole. Právě z ní lze získat titul AP. Typicky to jsou školy s obory multimédia designer, marketing a management, pohostinství, služby a turismus a další. Od ostatních se liší tím, že mají jak praxi, tak teorii.

je škola, kterou student může navštívit po střední škole. Právě z ní lze získat titul AP. Typicky to jsou školy s obory multimédia designer, marketing a management, pohostinství, služby a turismus a další. Od ostatních se liší tím, že mají jak praxi, tak teorii. Do středně dlouhého vyššího vzdělání patří například profesní bakaláři. Toto vzdělání slouží jako nástavba na předchozí krátké vyšší vzdělání. Z tohoto vzdělání pak odchází weboví designéři, učitelé, asistenti učitelů, ale i zdravotní sestry.

patří například profesní bakaláři. Toto vzdělání slouží jako nástavba na předchozí krátké vyšší vzdělání. Z tohoto vzdělání pak odchází weboví designéři, učitelé, asistenti učitelů, ale i zdravotní sestry. Bakalářské obory jsou nabízeny univerzitami. Od profesních bakalářů se liší většinou důrazem na teorii, ačkoliv některé obory musí mít i povinnou praxi.

jsou nabízeny univerzitami. Od profesních bakalářů se liší většinou důrazem na teorii, ačkoliv některé obory musí mít i povinnou praxi. Mezi dlouhé vyšší vzdělání patří například magisterské studium, ale podle některých rozdělení i samotné bakalářské studium. Dánové v cizině Typ vzdělání 2019 2020 Krátké vyšší vzdělání 1514 996 Středně dlouhé vyšší vzdělání 4319 3545 Bakalářské programy 3689 3410 Dlouhé vyšší vzdělání 4498 3614 Zdroj: DST

Peníze od mezinárodních studentů do malých měst

Další problém „redistribuce“ studentů je její financování. Vybudovat nové kampusy není levná záležitost, zejména pokud mají být v místech, kde předtím žádné univerzity nebyly.

Tuto překážku se ale vláda rozhodla vyřešit za ně. Má totiž v plánu zrušit mezinárodní obory, které vyhodnotila jako problematické: tedy takové, v nichž se studenti v Dánsku učí zdarma a po dokončení studia mají problém si v zemi najít práci – anebo se rovnou odstěhují jinam.

Vláda jim navíc vyplácí takzvané SU (Statens Uddannelsesstøtte – státní vzdělávací podporu). Tu může v Dánsku získat každý, kdo je starší 18 let a studuje.

Zahraniční studenti mohou dostat tento druh podpory, pokud v zemi setrvali alespoň pět let nebo pokud při studiu pracují alespoň 10–12 hodin týdně.

Student, který tyto podmínky splňuje, může od státu získávat měsíčně až 6321 dánských korun (21 605 českých korun) hrubého. Podle informací dánského ministerstva školství se na podporu zahraničních studentů vynaloží 558 milionů dánských korun (zhruba 19 miliard českých) za rok a náklady stále rostou.

Od září 2022 nebude možné studovat v angličtině jako dosud. Vláda chce využít peníze, které ušetří na mezinárodních studentech, a postavit za ně nové kampusy v menších městech. To se dotkne i některých Čechů, kteří sem přijeli studovat. „Hlásila jsem se do Dánska, protože jsem slyšela, že je tu školství jiné a lepší. Cizina mě hrozně lákala a severské země jsem viděla jako jednu z jasných voleb,“ říká Lucie Hrbáčová, která už studuje v Odense na akademii obor služby, pohostinství a management turismu.

Nejvíce vadí neuznatelné tituly

Právě akademie jsou trnem v oku dánských politiků v parlamentu. Nabírají mnoho mezinárodních studentů a produkují absolventy s tituly, na které se dánský pracovní trh dívá skrz prsty. Konkrétně jde o tituly AP a profesní bakalář. Ty se totiž používají většinou jen v rámci Dánska a je problém s jejich uznáním v jiných zemích. Důvodem, proč se na ně mračí i někteří dánští zaměstnavatelé, je to, že existují pochyby o kvalitě vzdělání, které je jimi zakončeno.

„To, že zruší obory a já nebudu moct pokračovat za dva roky ani na bakaláře, jsem se dozvěděla v červnu. V tu dobu už jsem ale odmítla české školy a připravovala jsem se na stěhování do Dánska,“ lituje Hrbáčová, která je v prvním semestru. Dodává ale, že takzvaný top-up, ze kterého může rovněž pokračovat bakalářským studiem, se uděluje ještě například ve Španělsku a v Nizozemsku.

S trochu jinou situací se setkávají studenti AP titulu, kteří nyní začali třetí semestr, a tím pádem jim za rok nebude umožněno pokračovat ani v profesním bakaláři: „Byla jsem připravená na to, že v Dánsku dostuduji a zůstanu tady dalších pět deset let. Takhle nevím, co bude za rok a jestli se mi podaří přestoupit na univerzitu, kde mi ale neuznají všechny předměty, anebo jestli se budu muset odstěhovat,“ říká Magdaléna Mislerová, čerstvá česká studentka 3. semestru marketingu a managementu na akademii v Esbjergu.

Doby studia Studium na akademiích Studium na univerzitě Titul AP (2 roky) Bakalář (3–3,5 roku) Top-up – profesní bakalář (1,5 roku) Magistr (2 roky) Zdroj: AKKR

Právě studenti jako Mislerová ukazují na mezeru v systému. Devět z deseti vzdělávacích institucí, do nichž se zapsalo nejvíce mezinárodních studentů, sídlí v menších městech. Příkladem je Sonderborg, kde má kampus i Univerzita Jižního Dánska. Tamních 40 % studentů tvoří cizinci. „Mezinárodní studenti naopak pomáhají zaplnit programy v menších městech. Pokud je vyženeme, zkomplikujeme tím studijní podmínky i Dánům,“ řekl televizi TV2 Lars Qvistgaard, předseda organizace Akademikerne, která prováděla výzkum ohledně zahraničních studentů v Dánsku.

Odchod cizinců i z pracovního trhu

Před odchodem cizích studentů varují nejen akademici. Jejich odchodu se bojí i zaměstnavatelé. Profese, které nevyžadují vysoké vzdělání – jako je například ve skladu a za barem, ale i některé velmi specifické obory –, mohou přijít o potenciální talenty.

„V práci rádi říkáme, že nechceme přesunout naše pracovní místa někam do ciziny. Snažíme se tedy nabrat co nejvíce lidí, kteří bydlí v Dánsku. Absolventi škol, jak dánští, tak zahraniční, jsou tedy pro náš obor důležití,“ říká Agustin Pequeno, který pracuje v IT a má na starosti nábor nových pracovních sil.

A nová reforma má podle něj ještě jeden problém. Školy být rozdrobeny do menších měst mohou, ale firmy, které práci nabízejí, i nadále zůstanou v těch větších. Opětný přesun škol do Aarhusu, Kodaně nebo Odense se podle něj jen o pár let zbrzdí.

Podle ministerstva školství ale absolventi, kteří nepocházejí z Dánska, mají problémy práci v zemi najít. Konkrétní údaje, kterými vláda operuje, ukazují, že v zemi, která mu vzdělání poskytnula, najde zaměstnání pouze jeden absolvent z pěti.

„Moji studenti si ale vždycky práci najdou. Jen se někdy prostě odstěhují do jiné země, když nabydou pocitu, že v Dánsku nejsou vítáni,“ komentuje vládní statistiky Kerstin Fischerová, profesorka lingvistiky z Univerzity Jižního Dánska.

Autorka je spolupracovnice Deníku N v Dánsku