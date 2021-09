Jak zlepšit svět

„Věci se rozpadají, střed už nedrží,“ napsal před sto lety irský básník W. B. Yeats, otřesený krutostí první světové války a strachem, že jeho těhotná žena zemře na španělskou chřipku. Yeatsova báseň je dnes hojně citována, neboť přesně odráží naše pocity ze současného světa.

Cituje ho v úvodu své knihy i Minouche Shafiková, ekonomka s oslnivou kariérou od vysokých funkcí ve Světové bance či britské vládě až po její současné postavení šéfky London School of Economics. Tato univerzita má dlouholetou tradici myslitelů, kteří chtěli zlepšit svět, a Shafiková přiznává, že chce kráčet v jejich stopách.

Napsala proto knihu s názvem What We Owe Each Other – A New Social Contract (Co dlužíme jeden druhému – Nová společenská smlouva), ve které přichází se zajímavými návrhy, jak může lidstvo i naše planeta vyjít ze současné krize bez tragických ztrát, a dokonce s