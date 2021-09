Šestiúhelníky jsou úplně všude. V chemických vzorcích, v krystalech ledu i v atmosféře Saturnu

Pravidelný přehled novinek z vědy a techniky se konečně vrací. Dozvíte se, co je superionická voda, kdy se vzorky hornin nabrané vozítkem Perseverance dostanou z Marsu na Zemi, co odhalilo tání ledu v Grónsku a proč je jedna Hemingwayova věta důležitá pro chápání dneška. Plus pár dalších věcí.

V prodejnách amerického řetězce Home Depot se krade. Jako ostatně všude jinde. Obchody se tomu brání kamerami, nasazením detektivů a zamykáním dražšího zboží do plastových obalů. Jako všude jinde. A nestačí to. Home Depot proto zavádí novinku: nástroje, u kterých to jde – třeba elektrické vrtačky – se musejí na pokladně aktivovat přes Bluetooth. Jinak nebudou fungovat. Nezbývá než přidat trochu skepse: jak dlouho asi bude trvat, než někdo vyrobí první amatérský odblokovač a napíše příslušný software? Dávám tomu týden, nanejvýš dva. Na vysvětlenou, dražší zboží se většinou nekrade pro vlastní potřebu – představa taťky Browna či Jonese, který si nečestně, leč levně vybavuje dílnu, je mylná. Kradené věci se prodávají na aukčních serverech. Ty největší, zejména eBay, se snaží původ zboží kontrolovat, ty menší ani náhodou. Zloděj tam dostane lepší marži než v zastavárně.

Olympiáda je pár týdnů za námi a padlo na ní několik významných běžeckých rekordů, což není úplně samozřejmé, zejména když vezmeme v úvahu nepříznivé podmínky: vedro, izolaci sportovců kvůli covidu-19, prázdné tribuny. Nezanedbatelně k tomu napomohla dráha, kterou postavila italská firma Mondo, téměř výhradní dodavatel běžeckých oválů na vrcholné sportovní podniky. Dráhu tvoří několik vrstev různých materiálů. Smyslem je co nejvíce využít energii svalů běžce. Výsledky tomu odpovídají. A na příští olympiádu Mondo možná vymyslí zaselock] něco nového, takže rekordy se opět posunou. Srovnávat výkony atletů minulosti s těmi dnešními tak ztrácí smysl. Technologie rozhodují. Docela by mě zajímalo, za kolik by dal Marcell Jacobs, zlatý medailista z Tokia, stovku na škvárovém oválu havlíčkobrodského Slovanu, kde jsme běhávali před pětačtyřiceti lety. Něco mi říká, že za 9,80 asi ne. (Světový rekord Usaina Bolta je ještě o 0,22 s rychlejší.) A to jsme se ještě nezmínili o tretrách! A ani nezmíníme, protože běžecká obuv by vydala na samostatné velké pojednání.

Postupně, pak naráz

V Grónsku prší. Na první pohled si řeknete, proč ne; je léto a průměrná denní teplota v tamních všech obydlených místech je nad nulou. Jenže ta obydlená místa jsou vesměs na pobřeží. V grónském vnitrozemí nežije nikdo, tvoří je hory pokryté jedním velkým souvislým ledovcem. A právě tam, na výzkumné stanici Summit, včera zažili několikahodinový liják. Vědce to poněkud vyvedlo z míry; ačkoliv samozřejmě sledují změnu klimatu (je to jeden z hlavních důvodů, proč v té pustině jsou), s tímto opravdu nepočítali. Netřeba dodávat, že na Summitu ještě nepršelo nikdy – tedy nikdy od počátků pozorování v osmdesátých letech. Stanice se nachází zhruba v geometrickém středu Grónska, v nadmořské výšce 3200 m. (Je to tedy skoro opravdu „summit“, vrchol: nejvyšší hora Grónska měří 3700 m.) Teploměr tam nad nulu vylezl poprvé v roce 2012. Od té doby navštěvuje horní část stupnice stále častěji. Žádný velký komentář není třeba: nejen že se podnebí mění, to víme dávno, ale teď už se mění opravdu rychle.

„Gradually, then suddenly,“ tak zní slavná lakonická věta z Hemingwayovy novely Fiesta. Jedna z postav, přiopilý mladý muž jménem Bill, se ptá jiné, přiopilého mladého muže jménem Mike, o němž čtenář ví, že býval zámožný, leč už není, jak se stalo, že přišel na mizinu. „Dvojím způsobem,“ odpoví na to Mike (v českém překladu Františka Vrby. „Nejdřív postupně a pak naráz.“

Mám tu větu moc rád, jednak pro její zjevnou komičnost, ale hlavně proto, jak přesně popisuje spoustu věcí. Dokud se věci zhoršují postupně, dají se ignorovat, což rádi činíme, ať už vědomě či nevědomky. (Mike v téže pasáži vzpomíná na svého krejčího: „Platil jsem mu ročně sto liber, aby mi dal pokoj. Aby mi neposílal účty. Dalo mu to děsnou ránu, když jsem zbankrotoval. (…) Jeho dopisy tím nějak zahořkly.“) Je to vlastně popis exponenciálního růstu, řekl by matematik, popis potíží, které narůstají tím rychleji, čím jsou větší. Zažili jsme to s covidem-19 (a možná brzy zažijeme znovu). Prožíváme to se změnou klimatu. Vtip je v tom, že po fázi „postupně“, nepřijde „postupně, jen rychleji“, jak to podvědomě očekáváme. Přijde „naráz“. Ucho se utrhne. Mike pak sice dovedl přesně a vtipně popsat, co se mu stalo, ne však napravit situaci. (V novele to řeší drobnými půjčkami od kamarádů, ale děj Fiesty pokrývá jen několik týdnů a Mike je stejně jen vedlejší postava. Je to mimochodem skvělá kniha, podle mě – ale nejsem žádný literární kritik – nejlepší dílo svého autora, ač jeho prvotina.)

Ještě jeden grónský příběh: velký posun tabulového ledu, jímž je grónské pobřeží obklopeno, odkrylo dosud schovaný malý ostrůvek, o ploše třicetkrát šedesát metrů (nemohu odolat: čtvrtina fotbalového hřiště), tyčící se tři metry nad hladinu. Za zmínku stojí z toho důvodu, že jde o nejsevernější dosud známý kus pevné půdy na Zemi. Tento titul mu ale nemusí vydržet dlouho. Kdoví, co pod ledem ještě je.

Světy podivného ledu

V atmosféře Saturnu se vznáší šestiúhelník. Přesněji řečeno, dva. O prvním se ví od osmdesátých let minulého století, druhý vyfotografovala sonda Cassini právě teď, těsně předtím, než (záměrně) shořela nad planetou. Připomíná obří matici – skutečně obří, každá z jeho stran měří skoro čtrnáct tisíc kilometrů (pro představu, průměr zeměkoule je 12 742 km). Pravidelné hranaté tvary v přírodě jsou znervózňující, podle běžné představy tam nemají co dělat, poukazují na umělý původ. Zatím však odolávají i ti největší nadšenci, kteří jinak vidí mimozemské civilizace za každým asteroidem. Šestiúhelník je tvořen atmosférickým vírem a určitě se dá vysvětlit přirozené, jen zatím nevíme jak. Obřím planetám zatím věda příliš nerozumí, nemá o nich dost údajů. Až se je podaří získat, mohou přinést nejen drobná upřesnění, ale vysloveně převratné poznatky.

Například superionický led. To je tak: běžně známe tři skupenství vody, tedy páru, kapalinu a led. V kterém z nich se voda nachází, o tom rozhoduje kombinace tlaku a teploty: za normálního atmosférického tlaku dochází k fázovému přechodu při známých teplotách nula a sto stupňů Celsia, ale stačí změnit tlak,a teploty se posunou. Celou závislost popisu dvourozměrné schéma, kterému se říká fázový diagram.

Na něm je vidět, že led není jeden, že existuje mnoho různých ledů, které se mezi sebou liší hlavně podobou svých krystalů. Náš nejběžnější led, vědecky led Ih, krystalizuje v šestiúhelníkovém tvaru (dnes se šestiúhelníků, jak se zdá, nezbavíme), což je dobře známo z tvaru sněhových vloček. Exotičtější kombinace tlaků a teplot vedou k jiným krystalovým strukturám, těch známých a předpokládaných je zatím dvacet. plus tři druhy amorfního (tedy nekrystalizujícího) ledu.

A pak tu máme superionický led neboli led XVIII, kterému se někdy říká superionická voda, protože rozlišení mezi pevnou látkou a kapalinou zde poněkud ztrácí smysl. Vzniká za velmi vysokých tlaků a teplot, jde tedy o velice horký led. Mluvíme zde o tlaku nad 50 000 MPa (atmosférický tlak na Zemi činí 0,1 MPa) a teploty kolem 3000 K (neboli 2700 °C). Takové podmínky je těžké napodobit laboratorně (povedlo se to však v roce 2019). Velmi pravděpodobně však panují v nitru ledových planet, tedy Uranu a Neptunu. Superionický led by měl být nejen horký, ale také těžký (má čtyřikrát větší hustotu než normální led) a černý.

Proč „superionický“? Tento led má krystalovou strukturu, ale velmi svéráznou. Krystalovou mříž tvoří jen atomy kyslíku, zatímco atomy vodíku mezi nimi volně proplouvají. Jedny i druhé nesou elektrický náboj, nejsou to tedy vlastně atomy, ale ionty. Superionický led tím pádem dobře vede elektřinu. Těžko to někdy využijeme v praxi, ale pro pochopení toho, jak „funguje“ Uran, Neptun a nejspíš mnoho jiných vesmírných objektů, má pochopení tohoto exotického ledu zásadní význam.

Narušení kruhu

Ještě na chemickou notu: kdo měl chemii na střední škole, jistě si pamatuje přinejmenším jeden ze vzorečků organických sloučenin: benzen. To je ten šestiúhelník (už zase!), do nějž se někdy kreslí kroužek, aby se zdůraznil speciální charakter vazeb mezi atomy uhlíku, jimiž je šestiúhelník tvořen. Sloučenin obsahujících benzenovou strukturu, jimž se z historických důvodů někdy říká „aromatické“ (kdybyste se dostali k čistému benzenu, snadno pochopíte proč, ale raději to nedělejte, je jedovatý, vysoce hořlavý a výrazně karcinogenní), je nepřeberné množství: toluen, styren (ze kterého se dělá polystyren), aspirin, paracetamol, kyselina pikrová (základ mnoha výbušnin), adrenalin a mnoho, přemnoho dalších. K jejich společným vlastnostem patří to, že ať reagují s čímkoli, ke změnám dochází jen mimo benzenové šestiúhelníky, ty samy zůstávají netknuty. Jsou nesmírně stabilní, což je nám někdy ku prospěchu, někdy ke škodě. Proto je důležitým výsledkem nedávná práce čínských chemiků, která ukazuje, jak celkem snadno benzenový kruh rozbít a udělat z aromatické sloučeniny necyklickou (neboli alifatickou, jestli chcete správný termín).

Pro pořádek, benzen není benzin, ač se tak anglicky vyslovuje. Kdysi se ale do benzinu přidával, protože zlepšoval jeho oktanové číslo a působil jako antidetonační přísada: chod motoru byl díky němu plynulejší a výkon vyšší. V padesátých letech minulého století jej nahradil tetraethyl olova, který je, jak se později ukázalo, pro zdraví zrovna tak škodlivý jako benzen. Olovnatý benzin se dnes už nepoužívá nikde, přinejmenším ne legálně; poslední zemí, která ukončila jeho prodej (letos v srpnu), bylo Alžírsko. Roli antidetonační přísady převzal ferrocen, o němž se zatím nic vysloveně špatného neví (a je velice zajímavý díky svým dalším využitím, ale to by bylo dlouhé vyprávění, které si necháme na jindy).

A několik stručných zpráv, byť o velkých věcech

Vozítko Perseverance konečně po několika nezdařených pokusech odebralo první vzorek horniny. Dalším úkolem bude čtyřicet dva dalších vzorků – a pak je bude zapotřebí dostat z Marsu na Zemi. To zatím řeší jen velmi povšechný plán spočívající v tom, že pro ně přiletí dosud neexistující kosmická loď, společní projekt NASA a ESA.

Dejte si pozor, od koho kupujete (nebo si půjčujete) kabel k telefonu či počítači. Firma Hak5 nabízí za 120 dolarů nejrůznější typy zdánlivě obyčejných kabelů (pod příhodným názvem O.MG), které v sobě ukrývají keylogger (software, který zachycuje, co píšete na klávesnici) a obousměrné rádio, kterým můžete nejen odposlouchávat, ale také do napadeného počítače odeslat, cokoliv chcete.

V Moskvě se testuje placení jízdenky v metru skenem obličeje: kamera si vás přečte a jízdné se vám strhne z účtu. Velmi pohodlné… upřímně řečeno, to snad raději ten O.MG kabel.

Každý týden do vaší e-mailové schránky: přihlaste se k odběru newsletteru Částečný součet Petra Koubského!