Hnutí ANO by podle volebního modelu STEM ve volbách drtivě vyhrálo, atakovalo by téměř třetinu hlasů. Velká část voličů ale není podle výzkumníků zatím rozhodnuta. Některé další výzkumy popisují situaci jako více vyrovnanou.

Volby by v září vyhrálo hnutí ANO. Podle volebního modelu výzkumné organizace STEM pro CNN Prima News by nyní dala hlas nejsilnějšímu sněmovnímu subjektu bezmála třetina voličů. Zkraje září by ANO získalo