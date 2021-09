Festival v Benátkách vyhrál francouzský film o nelegální interrupci

O benátských cenách letos rozhodovala porota vedená korejským režisérem Bong Joon-hoem, autorem Parazita. Byly v ní dále například herečka Virginie Efiraová, kterou v kinech brzy uvidíme jako jeptišku Benedettu ve skandálním filmu Paula Verhoevena, anebo Chloé Zhao, čínsko-americká režisérka oscarové Země nomádů. Ta vloni benátské bienále vyhrála.

A také letos zvítězil film natočený ženou, navíc na téma interrupce. Intenzivní francouzský film Událost bere diváky do Francie začátku 60. let. Hlavní hrdinka filmu Anne je nadaná studentka literatury s univerzitní budoucností. To, že otěhotní, jí bere nejen perspektivu akademické budoucnosti, ale i víru ve společnost kolem sebe a půdu pod nohama. Potraty byly totiž ve Francii v té době nelegální a kriminalizován mohl být každý, kdo by Anne pomohl. Vzniklá situace dívku staví proti celému světu, intimní se rychle stává politickým. Zoufalou studentčinu samotu i snahu situaci řešit film zprostředkovává s intenzitou fyzického zážitku. Nejprve se film může jevit trochu explicitně budovaný, ale kamera nás staví blízko hlavní hrdince a některé záběry filmu je opravdu těžké sledovat bez