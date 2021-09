Brněnský orloj: Kašna se politikům zalíbila až napotřetí. A ocenění se konečně dočkala žena, která smiřuje

Brno má radní, kterým se nelíbí jen tak nějaká kašna. Lépe než s vodními prvky či sochami jde městu vyrovnávat se s vlastní minulostí. Aneb opět několik postřehů o dění v Brně, které by vám neměly uniknout.

Historie kašny na Dominikánském náměstí před Novou radnicí je dlouhá a krkolomná. Prozatím poslední kapitolu uzavřeli tento týden brněnští radní, když souhlasili s verdiktem odborné poroty. Ta vybrala jako vítěze soutěže skulpturu Tomáše Pavlackého a Michaela Gabriela, která má přijít na sedm a půl milionu korun a být hotová do konce příštího roku.

Soudě podle reakcí v diskusích, vkus radních nadšení Brňanů nevyvolal. Recesistická stránka Pražský institut pro urážení Brna zelené kornouty, z nichž se rozprašuje vodní mlha, dokonce ironicky okomentovala slovy: „Až za deset tisíc let přiletí na naši planetu mimozemská civilizace a vykope trosky prdící fontány, tak budou závidět, co to tenkrát v Brně hulili…“

Kritikou nešetří ani desítky diskutujících na oficiálním brněnském facebookovém účtu Brnomycity.

„Tak to je úlet. Jako kdyby si soutěžící a porota udělali společně toxiko-architektonický