Notes: Plány Miloše Zemana a létající nosorožci

Vítejte u dalšího předvolebního pátku nabitého předvolebními analýzami a texty. Ponoříme se do myšlení Miloše Zemana, prozkoumáme, co čekat od hlasování, a zjistíme, proč není dobré investovat v Číně nebo co se děje ve vztazích Ruska a Běloruska. Čtením na pátek a víkend vás provede Eva Mošpanová.

Kdo se dnes zastavil v novinovém stánku a odnesl si z něj tištěné vydání Deníku N, udělal velmi dobře. Pod výraznou titulní stranou se totiž skrýval neméně výrazný obsah plný předvolebních analýz, grafů, rozhovorů a mnoha dalšího.

Vy, kteří jste to nestihli, nezoufejte. Všechny texty jsou dostupné i online. Jelikož velkou část speciálu napsal náš politický redaktor Jan Tvrdoň, uvidíte jeho jméno na následujících řádcích častokrát.

Nejprve ta nejdůležitější otázka: O co v těchto volbách jde? O čem se v nich mluví hodně a o čem naopak málo? Na to Jan Tvrdoň odpovídá v textu Finále začíná, do sněmovních voleb zbývá měsíc. Co čekat od hlasování a co od doby po něm?

Jednou z hlavních postav voleb je kromě kandidátů i trochu netradičně prezident republiky. Miloš Zeman je totiž známý tím, že svou roli nevnímá pouze jako ceremoniální, ale rád ovlivňuje dění. Záměr ovlivnit podobu příští vlády dal najevo, když řekl, že premiérem jmenuje vítěze voleb, přičemž tím rozumí lídra strany nebo hnutí, které získá nejvíce hlasů jako samostatný subjekt. Tedy ne lídry dvou koalic, které aktuálně tvoří největší konkurenci ANO. Jan Tvrdoň a Kirill Ščeblykin zkoumali, jaké možnosti prezident má a jaké skulinky v ústavě může chtít využít.

Další texty ze speciálního předvolebního vydání najdete v rozcestníku. Těšit se můžete na analýzu významu pětiprocentních stran, rozhovor s analytikem Pavlem Ranochou nebo volební elektronickou tužku.

Kromě speciálu se Jan Tvrdoň podíval také na negativní kampaně, které se školním rokem odstartovaly naplno. Je libo raději tasemnici, vysoké daně, chaos? Svou nejděsivější hrozbu si ve volbách vybere každý.

Pokud máte za to, že jedna fotka (nebo i více) je lepší než tisíc slov, určitě si užijete fotoglosu Ludvíka Hradilka z předvolební kampaně Pirátů a Starostů v Ústí nad Labem. Je v ní autobus, virtuální realita i vtip navíc.

Volby jsou důležité, věci se ale dějí i jinde

Rusko a Bělorusko začaly společné cvičení u hranic NATO. Detaily velkého cvičení i to, proč Bělorusko zřejmě „podstřeluje“ informace o své účasti, vysvětluje v textu Jan Wirnitzer.

Vztah Ruska a Běloruska analyzuje také Petra Procházková, když popisuje 28 programů, které mají dvě země ještě více sblížit.

Ivan Mikloš vysvětluje, proč nemusí být dobré investovat v Číně a jak se tamní vládnoucí moc čím dál víc vměšuje do byznysu.

Tomáš Linhart přináší osobní pohled na útoky z 11. září ze třech různých časových rovin.

Karolína Klinková zkoumá, co nás tak moc táhne k přírodě a jaký efekt na nás má.

Závěrem ještě několik tipů na víkend:

Pokud nevíte, na co se přes víkend dívat, doporučuji film Bezva finta. V online archivu České televize je dostupný do 14. září a kdy jindy si připomenout, proč byl Jean-Paul Belmondo tak milovaným hercem, než v týdnu, kdy se s ním svět navždy rozloučil.

Pokud nevíte, o čem diskutovat v hospodě, parku nebo při rodinném obědě, doporučuji si přečíst o letošních vítězích Ig Nobelovy ceny. V tomhle opaku slavných cen švédské akademie se oceňuje neobvyklost i vtipnost výzkumů. Letos třeba zvedání nosorožců hlavou dolů, obsah bakterií ve žvýkačkách na chodníku i to, zda orgasmus pomáhá při ucpaném nose.

Parodickou Ig Nobelovu cenu letos vyhrál výzkum nosorožců, který spočívá v tom, že vědci zvířata věší hlavou dolů, aby se zjistilo, jaký účinek to na zvířata má. Ig Nobelova cena oceňuje neobvyklé nebo triviální vědecké výzkumy. https://t.co/HppUc748xe — Deník N (@enkocz) September 10, 2021

Pokud nevíte, co vařit, a doma se vám kupí poslední letošní cukety podarované širokým příbuzenstvem či náhodnými kolemjdoucími (cuketa vždy probouzí v lidech neobyčejnou štědrost), doporučuji cuketovou pomazánku z dílny Apetitu. Vhodná pro ty, kdo moc nevaří, i pro ty, kteří potřebují chuť cukety „zamaskovat“.