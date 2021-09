Česká republika se díky růstu ekonomiky vzdálila dluhové brzdě, která se spustí při zadlužení na úrovni 55 procent hrubého domácího produktu. Podle předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové to ale není důvod k optimismu. Česko se podle posledních dat rady zadlužuje nejrychleji v celé Evropské unii. Jedním z důvodů jsou podle Zamrazilové přehnané nároky sociálních demokratů. „Proč mají být příští rok dávky v nezaměstnanosti celkem za třináct miliard korun, když tu pořád máme více volných pracovních míst než nezaměstnaných?“ ptá se v rozhovoru Zamrazilová.

Zvyšujeme si komfort na úkor budoucích generací. Resort práce do výdajů vpašoval sto miliard, říká šéfka rozpočtové rady

Pracovní verze návrhu státního rozpočtu pro příští rok pracovala se schodkem 390 miliard korun, ta finální má deficit 376,6 miliardy. Co na to z pozice šéfky Národní rozpočtové rady říkáte?

Já to říkám vždycky: záleží, jestli vidíte sklenici poloplnou nebo poloprázdnou. 377 miliard je samozřejmě méně než 390, ovšem současně je to více než 367, což byl schodek v tom nejhorším, covidovém roce. Uvidíme, s jakým schodkem nakonec skončí hospodaření státu v letošním roce. Pravděpodobně to ale bude hodně blízko deficitu navrženému na příští rok. Za rozpočtovou radu musím říct, že jsme doufali, že příští schodek státního rozpočtu už bude řádově nižší.

Protože se už nejspíš nebude jednat o rok ovlivněný výdaji na boj s pandemií?

Přesně tak. Ekonomika bude podle ministerstva financí, jak se říká, na svém potenciálu. To znamená, že už nemá smysl ani fiskální stimulace.

Výši navrženého schodku kritizovali analytici i opozice. Není ale v něčem opodstatněná? Když jsme srovnali výdaje státu za předcovidový rok 2019 s očekávanými výdaji v příštím roce, tak zhruba 90 miliard korun dostanou přidáno školství, doprava a zdravotnictví. Není to tak, že se tato odvětví dočkala kýžených investic?

Upřímně řečeno, největší