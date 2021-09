K hořícím newyorským dvojčatům je cesta dlouhá…

Čistě technicky vzato, útok na Spojené státy americké z 11. září 2001 byl majstrštyk. Teroristé vlastně infikovali jednu z hlavních civilizačních tepen, leteckou dopravu, pokusili se čtyři letadla využít jako ničivé zbraně a ve třech případech jim záměr vyšel. Hlavní úder na Světové obchodní centrum chladnokrevně počítal se statikou výškových budov, která pak samospádem dokonala dílo zkázy. Snad se na mne v Mladé Boleslavi nebudou hněvat, když si vypůjčím reklamní slogan automobilky Škoda: Simply clever. I proto je dodnes celá akce předmětem spekulací a tématem konspiračních teorií. Ale o nich tento článek není. Je o předchozích pokusech či často jen plánech na pokusy, jak Americe a New Yorku zvlášť zasadit bolestivou ránu. Celkem logicky nepřímo hodně vypovídají o vývoji techniky, zejména té letecké.

1908: Broadway v plamenech

Zasáhnout vojensky New York z jiného kontinentu bylo díky jeho geografické poloze dlouho nemožné, snad jen pomocí nějaké opravdu mohutné flotily, která by ale musela operovat daleko od své „mateřské“ země. Mimochodem, první zprávy o tom, že kolonie v Americe vyhlásily 4. července 1776 nezávislost, dorazily do Londýna až kolem poloviny srpna. Plachetnicí, rychleji se to tehdy zařídit nedalo.

New York byl tedy dlouho dobýván pouze ve fantazii. Nicméně