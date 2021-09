Notes: Pirstan vyjel Švindlbusem a vyšetřovatel Bečvy se sám zrušil

Česká televize na předvolební debaty letos pozve jen sedm stran: diskutovat o svých záměrech nebude formace Trikolóra, Svobodní a Soukromníci, ale ani Zelení. Obě uskupení podaly na ČT žalobu. Proč se veřejnoprávní televize rozhodla tyto subjekty vyloučit? Vysvětluje to výsledky průzkumů volebních potenciálů, ale třeba i tradicí jednotlivých stran.

Pozitiva jsou jasná: mluvčích bude méně, budou se tedy méně překřikovat a budou mít více času na to, aby řekli to, co chtějí. Jak ale ve svém článku píše kolega Honza Wirnitzer, nová pravidla staví některým stranám bariéru. Například zmíněným zeleným, kteří sice na české politické mapě takovou tradici nemají, na té evropské jsou však zavedeným politickým směrem.

Kolega Prokop Vodrážka se zase podíval do Ústí nad Labem na představení ostré kampaně koalice Pirátů a Starostů. Ti s blížícími se volbami zesílili svoji rétoriku. „Je nejvyšší čas se této tasemnice zbavit,“ prohlásil na pódiu předseda Starostů Vít Rakušan. Spolupráci s tasemnicí, kterou mysleli pravděpodobně vládní hnutí ANO, razantně odmítli. „U nás neuslyšíte hlasy, že bez hlavního tasemníka bychom se s nimi dohodli. Po volbách chceme začít s čistým stolem,“ pokračoval Rakušan. Například sociální demokracii ale koalice PirStan na blacklistu nemá.

Začátek kampaně se tak nesl v dlouhodobé rétorice tohoto uskupení. Představili také Švindlbus, další z řady předvolebních autobusů. Ten má sloužit jako muzeum podvodů současné vlády a upozorňuje na skandály premiéra Babiše. Tudíž strategie, která se už v minulosti ukázala jako naprosto lichá. Kdyby upozorňování na přečiny vládního hnutí mělo něco změnit, už by se to dávno stalo. Podle předvolebních průzkumů to vypadá, že si Babišovo hnutí své voliče stejně najde, a Švindlbus, který posté ukazuje, co je na vládě současného premiéra špatně, na tom nic nezmění. A pokud jste slyšeli o Fixlbusu a už jste chtěli upozornit na naši chybu, vězte, že pravda je jiná. Fixlbus se měl autobus opravdu jmenovat, ale koalice nechtěla riskovat konfrontaci s německým dopravcem podobného názvu.

Zkrátka, jestli o sobě chcete dát vědět, pořiďte si toto dlouhé vozidlo a nalepte na něj věci, které potřebujete. O kultuře předvolebních battle busů psal před časem na stránkách Deníku N Josef Mlejnek jr.

Sociální demokracie spoléhá na to, že se jí ještě před volbami podaří protlačit svůj požadavek na navýšení platů státních zaměstnanců. To se ale neobejde bez toho, aby je vyslechla úřadující ministryně financí Alena Schillerová. Ta ale podle mluvčího resortu požadavkům sociálnědemokratických ministrů plně vyhovět nechce. Podle něj není důvod, a to kvůli zrušení superhrubé mzdy a navyšování slev na poplatníka, které platy už zvedly.

A hlavní vyšetřující otravy řeky Bečvy, policista Jiří Hovorka, měl v plánu husarský kousek, který mu ale bohužel nevyšel, a místo toho, aby se po anglicku z případu vytratil, je teď na něj upřena pozornost médií i kolegů policistů. Hovorka napsal starostovi Uherského Hradiště, že byl z vyšetřování kauzy odvolán. To policie záhy popřela. Ukázalo se, že se Hovorka v policejním systému jako vyšetřovatel zrušil. To sice udělat může, ale vlastně nemůže. Zkrátka: není to jenom tak, zrušit se.

Nutno podotknout, že Hovorka byl podle zdrojů Deníku N dlouhodobě pod tlakem. Veřejně na sociálních sítích také obhajoval svoji práci a vyjadřoval se k vyšetřování, což jako policista nesmí, dokud není případ uzavřen.

A co vás čeká v zítřejším, už druhém předvolebním speciálním vydání?

Tentokrát se dočtete třeba o tom, jak by měla vypadat výsledková mapa v sobotu 9. 10. v 16.00, co pro povolební počty znamenají různé výsledky souboje o 5% hranici a jak Zeman rozehraje svou poslední velkou partii.