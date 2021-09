Harlan Ellison představuje literární nebezpečí, které stojí za to

V nakladatelství Fobos vydali jednu z nejoceňovanějších Ellisonových povídkových sbírek, Nemám ústa a musím křičet z roku 1967 a v Argu vyšel pod názvem Vrchol vulkánu „best of“ výběr třiadvaceti povídek a novel, které vznikaly v rozmezí let 1966–2011 a mají tu společnou vlastnost, že sesbíraly různá žánrová ocenění.

Ellisonovo jméno tvoří jeden z vrcholů pomyslného autorského trojúhelníku spolu se jmény Philipa K. Dicka a Williama Burroughse. Poslední z trojice ani nebývá řazen do žánru spekulativní fikce (názvu prosazovaného právě Ellisonem namísto tradiční, pro něho příliš úzké science fiction), zejména v románu Nahý oběd uvedl do chodu způsob imaginace, jímž překročil žánrové hranice. Zkoumá se, kam vedou rozličné doors of perception, brány vnímání, což je z podstaty téma, které asi nemá smysl žádným žánrem zužovat. Možná kdyby Dick s Ellisonem nelpěli tolik na publikování v SF magazínech, byli by také mainstreamem dávno akceptováni alespoň tak jako Burroughs – což se naštěstí děje i tak, byť ne tou nejsnadnější cestou, a hlavně u Ellisona hodně opožděně. Kdo chce uspět mezi klasiky a velikány, ten se musí tvářit vážně, což Ellison nedělal. Ještěže jsou v literatuře i jiné věci, na nichž záleží.

Extrémní vize

Byl jedním z těch, kdo v šedesátých a sedmdesátých letech pomáhali v písemnictví rehabilitovat extrém. Nejen